Трамп ответил на слова Коэна о поручении совершить преступление

Дональд Трамп заявил, что узнал о выплатах за молчание своим любовницам «позже» и не руководил переводом средств. Это противоречит словам его бывшего адвоката Майкла Коэна, сказанным им на суде

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Президент США Дональд Трамп в интервью FoxNews заявил, что не имеет отношения к выплатам за молчание любовницам — бывшей порноактрисе Стеффани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниэлс) и фотомодели Карен Макдугал. Накануне, 21 августа, Майкл Коэн, бывший его адвокатом 12 лет, дал признательные показания, в которых заявил, что выплаты производились из фонда предвыборного штаба по указанию Трампа.

При этом адвокат Коэна Лэнни Дэвис заявлял, что во время выступления в суде Коэн заявил, что «Трамп поручил [Коэну] совершить преступление, заплатив двум женщинам».

В интервью Fox News в среду, 22 августа, Трамп сказал, что узнал о выплатах «позже». ​«На самом деле, первое, что я спросил, когда узнал об этом, вывели ли они [деньги] из [бюджета предвыборной] кампании, потому что это могло бы быть немного рискованно, — сказал Трамп. — Но они не вывели выплаты из кампании, это очень важно».

Также во вторник суд присяжных признал экс-главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения из восемнадцати. Западные СМИ — от Washington Post до Financial Times — назвали этот день «худшим» и «опасно плохим» для Трампа.

Защитник Коэна Ланни Дэвис сказал, что, по его мнению, у прокуроров есть собственные доказательства того, что сотрудники штаба знали о том, что Трамп организовывал выплаты двум женщинам, чтобы повлиять на исход выборов.

«У них достаточно доказательств», — сказал защитник Коэна. Юрист указал на то, что в обвинении против Коэна прокуроры указали, что один или более человек знали о выплатах помимо него. Это может говорить о том, что прокуроры ведут расследование против кампании Трампа, отмечает Bloomberg.

Изначально Трамп отрицал, что знает о плате за молчание порноактрисе и модели Playboy. Затем в СМИ появилась аудиозапись, которую Коэн сделал в 2016 году. Из нее следует, что Трамп был осведомлен о как минимум одном платеже. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не стала отвечать на вопросы, перенаправив их к адвокату Трампа. «Как президент неоднократно говорил, он не сделал ничего неправильного. Против него нет обвинений», — сказала Сандерс.

В среду, 22 августа, Трамп в своем Twitter написал, что выплаты любовницам не были преступлением. «Майк Коэн признал свою вину по двум обвинениям в нарушении финансирования избирательной кампании, которые не являются преступлением. У президента Обамы были большие финансовые нарушения в кампании, но все легко уладили», — заявил Трамп.​