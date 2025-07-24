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Зеленский после массовых протестов отказался от предложенной им реформы

Зеленский после массовых протестов отказался от предложенной им реформы НАБУ
Зеленский заявил, что законопроект, фактически отменяющий принятый 22 июля закон, который ограничивает деятельность антикоррупционных органов, вносится «для справедливости». Продолжающиеся протесты он счел «достойной» реакцией
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Новый законопроект, касающийся деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), призван дать «полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов». Об этом заявил внесший сегодня инициативу в Раду украинский президент Владимир Зеленский в телеграм-канале.

По его словам, законопроект вносится «для справедливости», чтобы были «реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства». Зеленский пояснил, что каждый, кто имеет доступ к гостайне — не только в НАБУ и САП, но и в Государственном бюро расследований (ГБР) и Нацполиции — должны проходить регулярные проверки на детекторе лжи. Глава государства добавил, что инициатива также содержит нормы, «которые защищают от различных злоупотреблений».

Зеленский отметил, что текст законопроекта обсуждался с представителями НАБУ и САП, правоохранителями, а также с иностранными партнерами. Последние предложили, чтобы в работе над инициативой участвовать и европейские эксперты, рассказал Зеленский, добавив, что поручил чиновникам представить законопроект партнерам и «привлечь все необходимые экспертные возможности».

«Конечно, важно, что украинцы так достойно реагируют на все события. Украина — это люди, которые неравнодушны», — прокомментировал он продолжающиеся третий день акции протеста.

Издание Politico отмечает, что тем самым Зеленский «отказался от своих спорных изменений в антикоррупционных ведомствах страны после возмущения в стране и за рубежом». Европейские чиновники предупреждали, что новый закон, ограничивающий работу антикоррупционных агентств, может стоить Украине финансовой помощи и возможности вступить в Европейский Союз.

«Страна» раскрыла цели протестов против закона Зеленского о НАБУ
Политика
Фото:Роман Балюк / Reuters

Законопроект, который сегодня внес украинский президент, фактически отменяет нормы, которые содержит закон, подписанный им за два дня до этого. Тот документ ограничивал деятельность НАБУ и САП, делая их зависимыми от решений генпрокурора. Последний получает доступ ко всем производствам НАБУ, имеет право давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел.

В нынешней инициативе говорится, что генпрокурору запрещено давать указания детективам НАБУ. Также, согласно этому законопроекту, генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП. Подчеркивается, что работники САП подчиняются только руководителю САП, его первому заместителю и заместителю.

Инициатива Зеленского предусматривает, что сотрудники НАБУ, имеющие доступ к гостайне, раз в полгода должны проходить полиграф, организованный СБУ. Также им будет запрещен выезд за границу на время военного положения, за исключением служебных командировок.

The Economist назвал подписание закона Зеленским «неприлично поспешным»
Политика
Украинцы протестуют против недавно принятого закона, который ограничивает независимость антикоррупционных институтов,&nbsp;в Киеве, Украина, 23 июля 2025 года

За день до принятия закона, ограничивающего деятельность антикоррупционных ведомств, у детективов НАБУ прошли обыски, сообщала «Страна». По данным издания, следственные мероприятия были связаны с подозрениями в адрес сотрудников бюро в госизмене, торговле с Россией и коррупции.

Новый закон вызвал недовольство на Украине, в крупных городах третий день продолжаются протесты. Как пишет «Страна», митингующие требуют полной отмены закона и отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака и близкой к нему Юлии Свириденко, недавно ставшей премьер-министром. По данным издания, организаторы протестов планируют в ближайшее время обнародовать «ряд особо впечатляющих коррупционных кейсов», которые НАБУ расследовало против ближайшего окружения украинского лидера и высокопоставленных чиновников.

Законопроект, внесенный Зеленским, Рада рассмотрит на ближайшем пленарном заседании, заявил спикер украинского парламента Рслан Стефанчук. «Страна» отмечает, что точной даты он не назвал, а Рада находится на каникулах до 19 августа. При этом источник издания, близкий к фракции «Слуга народа» (правящая партия на Украине) утверждал, что голосование по инициативе могут провести в ближайшие три-четыре дня.

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Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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