В Киеве прошли акции против ограничения работы антикоррупционных органов

ТСН: в Киеве и других городах прошли митинги против сокращения полномочий НАБУ

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В Киеве и Львове начались акции протеста против законопроекта, сокращающего полномочия органов Украины по борьбе с коррупцией — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передают ТСН и «Страна».

НАБУ в своем телеграм-канале также опубликовало кадры с акций протеста и поблагодарило митингующих за поддержку.

ТСН сообщает, что в столице протестующие собрались у Театра им. Франко (расположен вблизи Крещатика и правительственных объектов) и скандируют лозунги в защиту двух ведомств, а также кричат «Нет коррупции во власти!». «Страна» пишет, что на митинг прибыл мэр Киева Виталий Кличко. Ранее он публично выступал против «уничтожения антикоррупционных органов».

21 июля у детективов НАБУ прошли обыски, сообщала «Страна». По данным издания, следственные мероприятия были связаны с подозрениями в адрес сотрудников бюро в госизмене, торговле с Россией и коррупции.

НАБУ и САП были созданы на Украине в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.

В то же время в Верховной раде был принят законопроект, согласно которому полномочия НАБУ и САП будут ограничены. В этих ведомствах заявили, что поправки «фактически уничтожают независимость» бюро и прокуратуры: согласно им, к примеру, генпрокурор сможет перепоручать полномочия САП или уголовные производства НАБУ другим прокурорам или органам досудебного расследования соответственно.

На этом фоне новый украинский премьер Юлия Свириденко заявила, что проблема коррупции на Украине преувеличена и что большинство украинцев считают взяточничество широко распространенным, при том что сталкивались с ним меньше людей.