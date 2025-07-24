Венгрия рассказала об обещаниях глав российских компаний о газе

Сийярто заявил, что Венгрия готова искать решения с Россией в случае запрета Евросоюза на российский газ. ЕС планирует полный запрет импорта топлива к концу 2027 года, Будапешт и Братислава не поддерживают это решение

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Будапешт готов искать альтернативу поставкам газа из России совместно с российскими энергетическими компаниями, если Евросоюз введет запрет на импорт топлива, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью ТАСС.

Он напомнил, что он участвовал в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где встретился с руководителями крупнейших российских энергетических компаний.

«Там я убедился в их готовности продолжать поставки в Венгрию, даже если Брюссель попытается этому помешать. Так что решение придется искать, иначе безопасность венгерских поставок окажется под угрозой», — сказал Сийярто.

Полный запрет импорта российского газа Евросоюз планирует ввести к концу 2027 года. Это касается как трубопроводного, так и сжиженного природного газа. Для реализации этой меры Еврокомиссия (ЕК) создала «дорожную карту» по уходу от российских энергоресурсов, включая нефть и уран.

ЕК также предложила прекратить спотовые контракты с поставщиками российского газа к концу 2025 года. Она нацелена сделать ограничения бессрочными. Так, даже после возможного окончания конфликта на Украине запрет сохранится.

Сийярто заявлял, что Венгрия не допустит, чтобы руководство Евросоюза запрещало ей использовать российские нефть и газ. По его словам, Брюссель движется в «совершенно неверном направлении». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что план Евросоюза запретить импорт российских энергоносителей должен быть сорван любым возможным способом.

Словакия тоже выступает против планов ЕС отказаться от российского газа из-за высоких издержек: она будет вынуждена импортировать весь газ с запада — в основном через Германию, Австрию и Чехию — и переплачивать за транзит.

В июле возможность строительства нефтепровода, который обеспечит поставки российской нефти между двумя странами, обсудили Венгрия и Сербия. По словам Сийярто, необходимо построить 180-километровый трубопровод — его могут запустить уже в 2027 году.

Россия считает незаконными санкции Запада и требует их отмены. В частности, Москва отказалась поставлять свои энергоресурсы в страны, ограничившие цены.