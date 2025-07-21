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Война санкций ,  
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Словакия решила обеспечить 100% потребностей в газе за счет России

Bloomberg: Словакия решила обеспечить 100% потребностей в газе за счет России
Сюжет
Война санкций
Словакия выступает против планов ЕС отказаться от российского газа из-за высоких издержек: она будет вынуждена импортировать весь газ с запада — в основном через Германию, Австрию и Чехию — и переплачивать за транзит
«Газпром» GAZP ₽128,31 +1,23% Купить
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Государственная компания Словакии Slovensky plynarensky priemysel (SPP) намерена в следующем году обеспечить 100% своих потребностей в газе за счет поставок из России после того, как другие покупатели из ЕС столкнутся с запретом на спотовые закупки газа, сообщает Bloomberg.

Запрет, который должен вступить в силу в январе, может освободить больше трубопроводного газа для словацкой SPP и венгерской MVM. В то время как Евросоюз намерен отказаться от импорта российских энергоносителей к концу 2027 года, Словакия и Венгрия будут освобождены от этого обязательства в течение переходного периода, что позволит им сохранять долгосрочные контракты с «Газпромом», сообщает агентство.

«Российский газ для нас самый экономически выгодный, поэтому мы отдаем ему приоритет», — заявил директор по торговле SPP Михал Лалик в интервью. «Мы могли бы закупать 100% от наших потребностей, это около 8 млн куб. м в день», — пояснил он.

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Политика
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Словакия выступает против планов ЕС прекратить импорт российского газа из-за высоких издержек для своей экономики: страна будет вынуждена импортировать весь газ с запада — в основном через Германию, Австрию и Чехию — и переплачивать за транзит.

«Оптимальный сценарий предполагает более высокую стоимость транспортировки в размере €2,40 за 1 МВт·ч, что означает, что мы заплатим дополнительно €70 млн ($81,8 млн)», — объяснил Лалик. В действительности речь может идти даже о €90 млн, считает он.

«Ценовой диспаритет, который возникнет на едином европейском энергетическом рынке, нарушит конкуренцию и серьезно ослабит позиции словацких компаний на международных рынках», — подчеркнул вице-президент Федерации ассоциаций работодателей Словакии Роман Карлубик на встрече с представителями ЕК в Братиславе в июле.

У Словакии есть долгосрочный газовый контракт с «Газпромом», действующий до 2034 года. Страна продолжает получать российский газ по трубопроводу «Турецкий поток» после прекращения транзита через Украину в начале этого года. В настоящее время российские поставки составляют менее половины импорта газа страной, отмечает Bloomberg. SPP намерена подготовить альтернативные варианты на случай, если не сможет закупать больше российского газа. Компания также не исключает постепенный отказ от российского газа с 2028 года.

К концу 2027 года ЕС намерен окончательно прекратить импорт российского газа и нефти. В июне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель «предпринял четкие шаги, чтобы перекрыть кран и навсегда положить конец эпохе российского ископаемого топлива в Европе».

В мае Еврокомиссия приняла «дорожную карту» REPowerEU. План предусматривает поэтапный отказ от трубопроводного и сжиженного природного газа и полное прекращение импорта российской нефти к концу 2027 года. Так, поставки российского газа по новым контрактам будут запрещены с 1 января 2026 года, а по действующим краткосрочным контрактам — к 17 июня 2026 года. Импорт по долгосрочным контрактам будет прекращен к концу 2027 года.

Страны ЕС должны представить свои планы диверсификации поставок. Венгрия и Словакия не примут план Евросоюза по отказу от поставок нефти и газа из России, заявил в то же время венгерский премьер Виктор Орбан в прошлом месяце.

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