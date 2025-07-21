Венгрия намерена строить новый нефтепровод с Сербией, чтобы обеспечить поставки российской нефти. Он может быть введен в эксплуатацию уже в 2027 году

Петер Сийярто (слева) (Фото: szijjarto.peter.official / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Венгрия и Сербия обсудили возможность строительства нефтепровода, который обеспечит поставки российской нефти между двумя странами, — его могут запустить уже в 2027 году. Об этом сообщил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, его цитирует портал Infostart.

На переговорах также присутствовали замминистра энергетики России Павел Сорокин и министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. Стороны на конференции пришли к выводу, что Евросоюз принимает ряд решений, которые сильно подрывают энергетическую безопасность континента.

«Брюссель хочет, чтобы расходы венгерских семей увеличились в два-четыре раза после отказа от российской нефти и природного газа. Мы этого не допустим, мы не должны закрывать транспортные маршруты, Европу нельзя отрезать от ресурсов, должны быть открыты и новые источники для поставок энергоносителей в Европу», — сказал Сийярто.

Необходимо построить, считает он, 180-километровый трубопровод — и «если мы добьемся хорошего прогресса», он может быть введен в эксплуатацию уже к 2027 году.

В июне Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета санкций против России, подразумевающего ограничения на торговлю и поставку энергоносителей. У этих двух стран нет альтернативных источников нефти, и они настаивали на гарантиях в связи с планом Еврокомиссии по отказу от российской нефти и газа к началу 2028 года.

В середине июля страны ЕС все же утвердили новые санкции против России. В новом пакете ограничений Брюссель, в частности, снижает потолок цен на транспортируемую морем российскую нефть и запрещает поставки в ЕС из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российского сырья.

В декабре 2023 года ЕС ввел эмбарго на поставки российской нефти по морю, исключением стал импорт в Венгрию, Словакию и Чехию. Позднее эти меры распространились на нефтепродукты, также на них был установлен потолок цен.

Россия считает незаконными санкции Запада и требует их отмены. В частности, Москва отказалась поставлять свои энергоресурсы в страны, ограничившие цены.

По нефтепроводу «Дружба» в Европу поступает и российская, и казахстанская нефть. По южной ветке она идет в Венгрию, Словакию и Чехию. По северной ветке идет топливо только из Казахстана в Польшу и Германию.

В марте этого года атака украинского БПЛА на измерительную станцию «Дружбы» остановила поставки в Венгрию.