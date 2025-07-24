В Пекине открывается 25-й саммит ЕС — Китай. Над ними нависла общая угроза торговой войны с США, однако сблизиться на этом фоне сторонам не удалось. Подробнее — в материале РБК

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24 июля в Пекине открывается 25-й саммит ЕС — Китай, приуроченный к пятидесятилетию установления дипломатических отношений между ними. В понедельник подтвердилась информация о том, что председатель КНР Си Цзиньпинь в его рамках лично примет участие во встрече с председателем Евросовета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. А деловые вопросы европейские политики обсудят с премьером КНР Ли Цяном, который будет сопредседательствовать на саммите. В анонсе ЕС отмечается, что основное внимание на саммите планируется уделить обсуждению более сбалансированных и взаимовыгодных торговых отношений с Китаем, а также глобальных геополитических проблем, включая конфликт на Украине.

Последняя встреча в таком формате прошла в Пекине 7 декабря 2023 года. Изначально планировалось, что в этом году заседание пройдет в Брюсселе, однако весной Си отклонил приглашение европейской стороны «из-за политических разногласий» с блоком. Изменения коснулись и программы саммита — как сообщало агентство Bloomberg, по инициативе Пекина ее сократили с двух дней до одного, отменив посещение европейскими политиками бизнес-форума в городе Хэфей (провинция Аньхой).

Какие проблемы накопились в отношениях Китая и ЕС

Незадолго до саммита глава МИД КНР Ван И совершил подготовительное европейское турне. С 30 июня по 6 июля он побывал в штаб-квартире ЕС, в Германии и Франции. Однако этот визит не принес результатов в плане налаживания отношений между ЕС и Китаем. Источники South China Morning Post (SCMP) сообщили, что на закрытой встрече с главой евродипломатии Каей Каллас, которая продолжалась около четырех часов, китайский министр, объясняя политику Пекина, делал неоднократные экскурсы в историю. Ван И отрицал утверждения о военной или финансовой поддержке России, но также сказал, что Пекин не может допустить ее поражения на Украине, поскольку в таком случае США сосредоточат свое внимание на КНР. Откровенность китайского министра поразила европейских чиновников, утверждает SCMP. Ван И, кроме того, предупредил Каллас, что саммит в Пекине может быть прерван, имея в виду недовольство КНР нынешней политикой Брюсселя.

Экономические отношения между сторонами находятся под серьезным давлением. В октябре 2024-го ЕС ввел импортные пошлины на электромобили из Китая. Речь идет о дополнительных 17,4–35,3% к стандартному десятипроцентному сбору применительно к продукции ведущих китайских автоконцернов BYD, Geely и SAIC. Китай в ответ объявил о введении «временных антидемпинговых мер» в отношении бренди, импортируемого из стран Евросоюза. Однако стороны не оставляли попыток урегулировать этот вопрос, а после того как Дональд Трамп объявил торговую войну как европейцам, так и китайцам, некоторые эксперты даже стали допускать возможность сближения Пекина и ЕС, тем более что в феврале фон дер Ляйен отметила: ЕС необходимо «конструктивно взаимодействовать с Китаем» и найти возможности для расширения торговых и инвестиционных связей.

Однако в апреле Китай в ответ на ограничения США усилил режим экспортного контроля в отношении широкого ряда редкоземельных металлов и магнитов, что в итоге ударило и по европейским автоконцернам. Еврокомиссару по вопросам торговой политики и экономической безопасности Марошу Шефчовичу удалось договориться с Пекином об ускорении процедур выдачи разрешений, однако полностью снять ограничения для компаний из ЕС китайцы отказались. А в конце июня Еврокомиссия объявила о запрете для китайских компаний участвовать в государственных тендерах стран ЕС на поставки медицинского оборудования. Китай в ответ отстранил европейских производителей такой техники от участия в организуемых им закупках объемом свыше 45 млн юаней ($6,28 млн). Кроме того, власти КНР в самый разгар европейского турне Ван И объявили о вступлении в силу ввозных пошлин в размере от 27,3% до 34,9% на европейский коньяк и бренди сроком на пять лет.

Позднее Фон дер Ляйен, выступая на заседании в Страсбурге, сделала ряд резких заявлений в адрес Китая. «Мы можем сказать, что Китай фактически способствует военной экономике России, и мы не можем с этим смириться», — отметила она. Глава Еврокомиссии также обвинила Пекин в действиях, выходящих за рамки международных правил торговли, а также в наводнении мировых рынков «субсидируемым избыточным производством» — не только с целью стимулирования собственной промышленности, но и для подавления международной конкуренции.

В дополнение ко всему этому в новый 18-й пакет антироссийских санкций ЕС, вступивший в силу с 19 июля, оказались включены семь китайских компаний, ведущих торговлю с Россией; кроме того, впервые под ограничения попали китайские банки — Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank. Министерство коммерции КНР в своем пресс-релизе раскритиковало эти меры ЕС, назвав их беспочвенными, и пообещало непременный ответ. «Действия европейской стороны противоречат духу консенсуса между лидерами Китая и ЕС и оказывают серьезное негативное влияние на экономические и торговые отношения и финансовое сотрудничество между Китаем и ЕС», — говорится в заявлении ведомства. 23 июля, за день до открытия саммита в Пекине, министр коммерции КНР Ван Вэньтао во время видеоконференции с Шефчовичем также сделал «серьезное представление» по этом поводу.

Есть ли шанс на улучшение взимодействия

Politico, отмечая, что торговые отношения ЕС и Китая рушатся под давлением США, полагает, что саммит в Пекине, скорее всего, обернется провалом. Как подчеркивают опрошенные изданием эксперты, Пекин считает, что находится в сильной позиции, поскольку ему удалось добиться временного перемирия с США быстрее и легче, чем предполагалось, в то время как ЕС продолжает вести сложные переговоры с американцами.

В конце июня Пекин сообщил о том, что США в ходе переговоров согласились снять ряд объявленных ранее ограничений. Кроме того, на прошлой неделе американцы отменили запрет на продажу ИИ-чипов компании Nvidia H20 в Китай (основатель компании Дженсен Хуанг добился этого во время личной встречи с Трампом). ЕС же, как прогнозирует Bloomberg, готовится к худшему при заключении торговой сделки с США (дедлайн истекает 1 августа). По информации агентства, американцы по-прежнему настаивают на введении 10-процентных тарифов почти на все товары ЕС.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Василий Кашин убежден, что сценарий сближения Китая с Евросоюзом уже не реализовался, что ярко продемонстрировали итоги турне Ван И. «Важно учитывать, что у ЕС недовольство китайской промышленной и торговой политикой ровно такое же, как у США, если не сильнее. При этом если американцы чувствуют себя уверенно, то у Евросоюза опыта собственной успешной торговой политики нет», — заявил РБК эксперт.

При этом он напомнил, что ЕС на протяжении последних лет активно включался в американскую программу сдерживания Китая, что отразилось на нынешнем состоянии отношений. В частности, это относится и к военно-политической концепции США по сдерживаю Китая в Азии. «Часто с согласия Европы в регионе проводились учения, а на саммиты НАТО приглашались лидеры Японии, Южной Кореи и Австралии. Китайцев это, конечно, очень сильно раздражало», — замечает Кашин. В Пекине рассчитывали на то, что возвращение Трампа развернет Европу на восток, продолжает эксперт, но европейцы, наоборот, выбрали стратегию сближения с США, и в итоге эффект получился обратный.

ЕС определяет КНР как «партнера по диалогу, экономического конкурента, системного соперника», согласно формулировке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Летом 2023 года Еврокомиссия представила первую стратегию экономической безопасности ЕС, направленную на устранение рисков при экономическом взаимодействии со странами, которые не разделяют европейские ценности, в том числе с Китаем. Речь идет о пакете мер, подразумевающих ограничение экспорта критически важных технологий. Пекин охарактеризовал документ как проявление протекционизма и блокового мышления.

Что касается темы вторичных санкций, то, по мнению Кашина, ЕС и Китай вряд ли смогут договориться. «Скорее всего, Пекин просто ответит жесткими мерами в отношении европейских компаний. И в этом уравнении Европа гораздо слабее в силу тяжелой экономической ситуации», — замечает эксперт. По его мнению, на саммите в Пекине стороны, вероятно, попытаются решить какие-то частные вопросы, но надежды на серьезный поворот в отношениях нет.