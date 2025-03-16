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Политика ,  
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FT узнала, что Си Цзиньпин не поедет в Брюссель в честь юбилея отношений

FT: Си Цзиньпин отказался ехать в Брюссель на 50-летие отношений Китая с ЕС
Си Цзиньпин был приглашен в Брюссель на самит ЕС — Китай. Он должен был посетить его вместо премьера в связи с 50-летием установления дипломатических отношений, но отказался из-за политических разногласий, пишет FT
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отклонил приглашение посетить саммит ЕС — Китай, посвященный 50-летию связей страны с Евросоюзом в Брюсселе, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Приглашение было отклонено, поскольку ЕС ставит под сомнение искренность инициатив, которые выдвигает Китай, сказали изданию собеседники. Тем не менее, уточнили они, переговоры еще продолжаются.

Как сообщили источники, вместо китайского лидера в ЕС поедет второй по рангу чиновник страны — премьер Китая Ли Цян. Он встретится с председателями Еврокомиссии и Евросовета на саммите вместо Си Цзиньпина. Пекин уже уведомил об этом Брюссель, говорят собеседники FT.

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Политика
Си Цзиньпин

Cаммиты ЕС — Китай проводятся попеременно в Брюсселе и Пекине. Когда мероприятие проходит в столице Евросоюза, его обычно посещает китайский премьер. Когда приходит очередь Пекина, саммит, как правило, проводит председатель Китая, то есть Си Цзиньпин. Однако, как пояснили источники, в этот раз было решено сделать исключение, и встречу в Брюсселе в связи с 50-летней годовщиной установления дипломатических отношений должен был посетить Си Цзиньпин.

Лю Шае, бывший посол Китая во Франции, ныне занимающий пост китайского спецпредставителя по европейским делам, сказал FT, что политика его страны в отношении Европы не изменилась. По мнению дипломата, европейским странам следует сопоставить подходы США и Китая и осознать, что Пекин выступает за «мир, дружбу, добрую волю и взаимовыгодное сотрудничество».

Отношения Пекина с Брюсселем ухудшились в последние три года после начала российской военной операции на Украине. Лю Шае в ответ на претензии Евросоюза к Пекину из-за сближения с Москвой говорил, что «им следует в первую очередь критиковать США». «США не просто склоняются [к России] — они ее поддерживают», — утверждал высокопоставленный дипломат.

Кроме того, Пекин, по мнению ЕС, не заботится о мерах для восстановления торгового баланса с Брюсселем. У Китая с ЕС в 2024 году дефицит торгового баланса составил €304,5 млрд, рассказали FT европейские чиновники.

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Китай Си Цзиньпин официальный визит ЕС
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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