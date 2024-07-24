Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на двух направлениях
На покровском и кураховском направлениях в Донбассе в зоне боевых действий возникла сложная и напряженная обстановка, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена).
«Ситуация на фронте остается сложной и напряженной», — сообщили в Генштабе.
По данным украинского Генштаба, на покровском направлении (Покровск — украинское название Красноармейска) бои ведутся близ Волчьего, Прогресса, Новоселовки Первой, Воздвиженки, Новоалександровки, Карловки и Желанного. На кураховском они идут около Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки, добавили в ведомстве.
Всего с начала суток произошло более 90 боестолкновений, сообщили в Генштабе.
В последние месяцы российское Минобороны неоднократно отчитывалось о взятии населенных пунктов в Донбассе. 18 июля ведомство заявило, что российские войска заняли более выгодные позиции на трех направлениях в Донецкой народной республике (ДНР).
Тогда же ведомство отметило, что за сутки на трех направлениях потери ВСУ составили около 1350 человек, украинские силы потеряли пять боевых бронированных машин и 11 складов боеприпасов.
О сложной для ВСУ ситуации на покровском и кураховском направлениях еще в начале мая предупреждал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Тогда же он объявил, что Киев начал переброску туда резервов.
Несмотря на это, в начале июня Генштаб ВСУ вновь охарактеризовал обстановку на покровском направлении как сложную. Незадолго до этого он признал успехи российской армии к северу от Донецка (речь шла о территориях, расположенных восточнее села Евгеновка) и назвал наиболее сложной обстановку в районе Красноармейска.
Красноармейск является крупным транспортным узлом на западе Донбасса, там соединяются железнодорожные пути от Константиновки и Курахово в сторону Павлограда и Днепра. В 2016 году был переименован в Покровск.
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