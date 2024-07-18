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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось об улучшении позиций на трех направлениях в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия активно наступает на южном направлении военной операции на Украине, группировки «Запад» и «Центр» за сутки заняли более выгодные позиции в Донецкой народной республике ДНР), сообщило Минобороны.

Так, подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. В частности, российские подразделения нанесли удары по позициям  24-й и 54-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Максимильяновка, Катериновка, Часов Яр и Верхнекаменское в ДНР.

В то же время группировка «Центр» нанесла удары по 32-й, 110-й, 151-й механизированным бригадам вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Торецк, Новожеланное и Веселое в ДНР.

Кроме того, за истекшие сутки подразделениям Западной группировки войск удалось занять более выгодные рубежи и позиции, нанести удары по формирования 21-й, 60-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торское, Ивановка и Красный Лиман в ДНР.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

За сутки на этих направлениях потери ВСУ составили около 1350 человек, уничтожены пять боевых бронированных машин и 11 складов боеприпасов.

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