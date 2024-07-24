Ученые призвали Володина не принимать закон о сплошных рубках на Байкале

Ученые из институтов РАН и экологи обратились к председателю Госдумы с просьбой не допустить одобрения законопроекта, разрешающего сплошные рубки на Байкале. В профильном комитете заявили о тысячах обращений в поддержку документа

Виды Байкала (Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости)

Более ста российских ученых, экологов и активистов обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой не допустить одобрения законопроекта, который разрешает сплошные рубки на Байкале, в его текущей редакции. Они утверждают, что сейчас законопроект предлагает «антиэкологичные решения». Копию обращения опубликовал член комитета по экологии, депутат Николай Будуев.

Обращение подписал 121 человек, в том числе научный руководитель Института водных проблем РАН, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян, завкафедрой земельного права и государственной регистрации недвижимости Московского университета геодезии и картографии, одна из авторов закона «Об охране озера Байкал» Тамара Злотникова, главный научный сотрудник Института географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения РАН Леонид Корытный, Дид Хамбо лама Буддийской традиционной сангхи России Дагба Очиров.

Авторы обращения утверждают, что в версии законопроекта, подготовленной ко второму чтению, не учтены предложения депутатов Думы и научно-экспертного сообщества, а «основные недостатки» законопроекта так и не устранены. «Напротив, ряд положений этой редакции законопроекта носят еще более экологически опасный характер и противоречат изначальной концепции и принципам ФЗ «Об охране озера Байкал», а также базовому экологическому законодательству», — говорится в письме.

Они обращают внимание на то, что ко второму чтению в законопроекте появились приложения со списком конкретных участков, на которых могут быть разрешены определенные действия (например, сплошные рубки, строительство селезащитных сооружений, перевод земель в другие категории для расширения площадей кладбищ и так далее). Авторы утверждают, что в этих приложениях содержатся фактологические ошибки, и требуют проверить данные.

Изменения в сфере ограничения оборота земель, которые предлагается ввести законопроектом, могут привести к «фактической легализации ранее (до принятия законопроекта) незаконно возникших прав частных лиц на земельные участки, в том числе оспоренные в судебном порядке», говорится в письме.

Кроме того, законопроект разрешает перевод особо защитных участков леса в земли иных категорий, в том числе населенных пунктов, «имеющих тенденцию к непрерывному росту», напоминают авторы. Это влечет за собой угрозу утраты защитных лесов, полагают они.

В версии законопроекта ко второму чтению говорится, что сплошные рубки разрешены на определенных участках, занятых погибшими лесами, например, в случае пожаров. Также определен перечень этих участков. В письме Володину академики и экологи говорят, что эта норма предложена «в условиях отсутствия объективной необходимости», так как в действующем законодательстве уже предусмотрена норма об уборке неликвидной древесины (УНД).

О сплошных рубках для уборки погибших лесов и норме УНД ранее писал РБК. Координатор программ по особо охраняемым природным территориям природоохранного проекта «Земля касается каждого» Михаил Крейндлин обращал внимание на то, что при уборке неликвидной древесины ее нельзя вывозить из леса: необходимо ее оставить для перегнивания или сжечь. При сплошных санитарных рубках, которые сейчас предлагаются законопроектом, древесину можно вывозить и, соответственно, реализовывать. Один из авторов законопроекта, депутат Сергей Тен возражал, что сегодня на практике нельзя использовать механизм УНД, потому что такие мероприятия «могут быть истолкованы в правоприменении как сплошная рубка». Кроме того, сжигать лес в центральной экономической зоне Байкальской природной территории небезопасно, указывал депутат. Если же оставить лес перегнивать, то это существенно осложнит лесовосстановление, указывал он.

Ученые, экологи и активисты, подписавшие письмо Володину, делают вывод, что законопроект содержит «потенциально опасные для Байкальской природной территории антиэкологичные решения», которые только усугубились к редакции ко второму чтению.

Они подчеркивают, что такое «спешное законодательное решение» вопросов, связанных с жизнью людей на Байкале и экономическим развитием территории, при отсутствии оценки экологических последствий, текущего состояния инфраструктуры и стратегического документа, определяющего развитие Байкальской природной территории, недопустимо.

Авторы попросили Володина защитить закон «Об охране озера Байкал» от «необоснованных поспешных изменений» и создать возможность для проведения научной оценки последствий и открытого обсуждения с участием представителей науки и общественности.

Кроме председателя Госдумы обращение адресовано бывшему вице-премьеру, курировавшему экологический блок, вице-спикеру Госдумы Алексею Гордееву, бывшему главе Минприроды, председателю комитета по экологии Дмитрию Кобылкину, его первому заместителю в комитете Вячеславу Фетисову и члену комитета Николаю Будуеву.

В комитете по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы РБК сообщили, что обращение экологов и активистов находится в работе. Там также заявили, что помимо таких писем комитет получает и другие обращения, например, около 5 тыс. писем поступили от жителей Байкала «с просьбой защитить их от селей, помочь с дорогами, канализацией, расширением кладбищ для захоронения». И чтобы выполнить эти просьбы жителей Байкала, необходимо принять поправки, о которых идет речь, сказали в думском комитете.

Каждое обращение учитывается при выработке поправок, заверили в комитете.

Законопроект, меняющий режим охраны Байкальской природной территории, был внесен в Госдуму в июне 2023 года и принят в первом чтении в июле 2023-го. Версия ко второму чтению появилась только спустя год, в июне 2024 года. Она заметно отличалась от первоначального варианта — появилось понятие частной собственности на участки на Байкале, были уточнены условия проведения сплошных рубок, по-другому прописан механизм перевода земель лесного фонда в земли других категорий и так далее.

После этого законопроект снова был доработан (на этом этапе появились приложения со списками участков) и отправлен для подготовки заключения в правительство и Главное правовое управление президента.