В законопроекте о Байкале появилась передача участков в собственность Одни депутаты считают это «катастрофой», а другие объясняют заботой о жителях

В поправках к законопроекту об охране Байкала депутаты предложили ввести собственность на участки и сохранить возможность сплошной вырубки. Противники называют изменения катастрофой для озера, сторонники ссылаются на нужды жителей

Озеро Байкал (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Что изменилось в законопроекте об охране Байкала ко второму чтению

Подготовленную ко второму чтению версию законопроекта опубликовал член комитета Госдумы по экологии Николай Будуев. До этого законопроект почти год лежал без движения (в первом чтении он был одобрен в июле 2023 года). В сообщении комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, прикрепленном к тексту законопроекта, говорится, что в этой версии были учтены поступившие поправки, предложения и замечания. Законопроект планируется обсудить на заседании экспертного совета в Госдуме 24 июня.

В новой редакции законопроект изменился достаточно сильно. Если на этапе первого чтения предлагалось изменить в законе «Об охране озера Байкал» только статью 25.1 (в которую и планировалось включить нормы о сплошных рубках), то теперь планируется изменить четыре статьи закона.

Частная собственность

В версии ко второму чтению появилось понятие частной собственности на участки на Байкале (сейчас частная собственность там запрещена). Предлагается установить, что земельные участки, которые расположены в границах населенных пунктов и заняты объектами, включенными в список Всемирного наследия, при этом находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут предоставляться в собственность гражданам для строительства частных домов, ведения садоводства и огородничества, строительства гаражей.

При этом оговаривается, что собственниками могут быть только граждане России.

Кроме того, законопроектом устанавливается, что земли, расположенные в границах населенных пунктов, относятся к землям населенных пунктов независимо от того, какая категория указана в ЕГРН, государственном лесном реестре, лесном плане региона, правоустанавливающих документах.

В состав Байкальской природной территории (БПТ) входят непосредственно озеро Байкал, его водоохранная зона, водосборная площадь в пределах России, особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру, а также прилегающая к Байкалу территория шириной до 200 км на запад и северо-запад от него. Площадь БПТ составляет 360,7 тыс. кв. км, из них площадь Байкала — 31,5 тыс. Байкал был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году. В пределах Байкальской природной территории выделяют центральную экологическую зону, буферную экологическую зону и экологическую зону атмосферного влияния. В центральную входят сам Байкал с островами, прилегающая к Байкалу водоохранная зона, а также прилегающие к озеру особо охраняемые природные территории. В буферную — территория за пределами центральной экологической зоны, включающая в себя водосборную площадь Байкала в пределах российской территории.

Сплошные рубки

В версии законопроекта к первому чтению протесты экологов и общественности вызвала норма законопроекта, разрешавшая сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории для строительства и эксплуатации не только селезащитных и гидротехнических сооружений, но и гостиниц, кафе, туалетов, автомобильных дорог и т.д.

В подготовленном ко второму чтению документе говорится, что в центральной экологической зоне Байкальской природной территории запрещены сплошные рубки на землях лесного фонда и землях особо охраняемых природных территорий. Однако сделаны две оговорки. Согласно первой, сплошные рубки запрещены «за исключением случаев, установленных федеральными законами». Согласно второй — допускаются сплошные рубки погибшего леса (например, выгоревшего), если нельзя очистить пострадавшую территорию и заменить лес на здоровый с помощью выборочных рубок.

Также запрещен перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли других категорий, за исключением перевода в земли особо охраняемых территорий при создании таких территорий.

Перевод земель из одной категории в другую

В обновленном законопроекте по-другому прописан механизм перевода земель лесного фонда в земли других категорий. В новой версии предлагается предусмотреть, что до конца 2030 года в центральной экологической зоне Байкальской природной территории земли лесного фонда, занятые защитными лесами, можно переводить в земли других категорий в случаях строительства ряда объектов (при условии отсутствия других вариантов их размещения). Такими объектами предлагается считать гидротехнические сооружения для защиты от негативного воздействия вод водных объектов; сооружения, предназначенные для предупреждения негативного воздействия опасных геологических и других природных процессов на Байкал; автомобильные дороги; тепловые и электросети, водопроводы, линии связи и т.д.; объекты инфраструктуры аэропорта Горячинск.

При этом бенефициары такого перевода земель должны в течение трех лет провести лесовосстановительные работы на территории, в пять раз превышающей площадь земель, которые исключают из состава лесного фонда. На перевод земель разрешение должна дать государственная экологическая экспертиза.

Также допускается перевод земель лесного фонда в другие категории для создания или расширения кладбищ, а также для создания противопожарных разрывов.

Что говорят сторонники и противники новой версии

Член комитета Госдумы по экологии единоросс Николай Будуев считает, что принятие такого закона станет «катастрофой» для Байкала. В разговоре с РБК он объяснил, что природоохранный компонент в законодательстве в отношении Байкала станет гораздо слабее после введения предлагаемых норм. «Этот законопроект делает режим охраны природы в центральной экологической зоне Байкала слабее, чем общефедеральные режимы, касающиеся других объектов. То есть в результате леса на Байкале в Бурятии будут защищены хуже, чем обычные леса по России», — считает он. Депутат уверен, что в законопроект были включены нормы, с помощью которых будут проводиться «попытки помочь получить коммерческим организациям особо ценные земли на Байкале».

Схожего мнения придерживается и координатор программ по особо охраняемым природным территориям природоохранного проекта «Земля касается каждого» Михаил Крейндлин. Он поясняет, что в законопроекте впервые появляется понятие частной собственности на Байкале. Эксперт напоминает, что Земельным кодексом запрещена передача в частную собственность земель в границах природного наследия, однако с оговоркой «если иное не предусмотрено федеральным законом». «Таким образом, частная собственность будет разрешена на Байкале этим федеральным законом, если он будет принят», — отмечает он.

При этом Крейндлин напоминает, что согласно законопроекту в собственность могут предоставляться земельные участки, расположенные в границах населенных пунктов. Но есть довольно много поселений, границы которых не установлены или установлены незаконно, есть села, в границы которых включены земли лесного фонда, хотя это и незаконно, обращает внимание эксперт. «Соответственно, эти населенные пункты, как и частная собственность на участки в них, могут расползаться как угодно. Если бы они были четко ограничены, то с самой частной собственностью в границах населенных пунктов можно было бы не спорить», — говорит Крейндлин.

Большое беспокойство вызывает и норма о сплошных рубках, отмечает Крейндлин. Сейчас этим законопроектом запрещаются сплошные рубки на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, за исключением случаев, установленных федеральными законами. Поскольку Лесной кодекс, например, является федеральным законом, эта оговорка допускает сплошные рубки, предусмотренные кодексом. А он значительно расширяет основания для их ведения, подчеркивает эксперт, например для разведки недр, строительства водохранилищ и т.д.

Кроме того, формулировка о сплошных рубках, использованная в обновленном законопроекте, не запрещает их проведение на всех остальных категориях земель, не относящихся к лесному фонду и особо охраняемым природным территориям, уверен эксперт, например на землях особо охраняемых территорий и объектов. В эту категорию переведена, к примеру, значительная часть земель двух особых экономических зон (ОЭЗ), расположенных около Байкала, — «Байкальской гавани» и «Ворот Байкала». «Фактически это означает, что все такие леса в границах ОЭЗ, а это более 4 тыс. га, могут быть вырублены и застроены рекреационными объектами, что приведет к серьезнейшему нарушению природных комплексов», — пояснил Крейндлин.

Что касается проведения сплошных рубок погибших лесов, то сейчас в законодательстве уже есть норма, позволяющая убирать поврежденные деревья, — она называется «уборка неликвидной древесины» (УНД) и может применяться в том числе в лесах, где заготовка древесины запрещена, как, например, на Байкале, добавляет Крейндлин. Он отмечает, что при проведении уборки неликвидной древесины ее нельзя вывозить из леса, древесину оставляют для перегнивания или сжигают, а при проведении сплошных рубок лес можно вывозить и реализовывать. Норма о переводе земель с защитными лесами в другие категории для строительства создает опасность перевода земель в категории, подходящие, например, для строительства берегоукрепительных сооружений, а затем — и гостиниц, поскольку участок уже будет переведен в подходящую категорию, говорит Крейндлин.

Вариант законопроекта, предложенный законодателями ко второму чтению, значительно более опасен для экосистемы Байкала, чем тот, который принят в первом чтении, резюмирует эксперт. «Он противоречит действующему законодательству, например закону «Об охране окружающей среды», согласно которому Байкал относится к объектам особого значения и там запрещается деятельность, которая может привести к негативным последствиям для природных комплексов, а это фактически так. Он может очень сильно сказаться на экосистемах, не только прилегающих, но и самого Байкала», — пояснил Крейндлин.

В свою очередь, один из авторов законопроекта, первый заместитель главы комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям единоросс Сергей Тен заверил РБК, что ко второму чтению депутаты постарались соблюсти баланс между развитием байкальских территорий и сохранением природных ресурсов. «Мы предлагаем конструкцию, которая, с одной стороны, позволит дальше реализовывать социально-экономические проекты на территории центральной экологической зоны, например строительство дорог, социальных учреждений, кладбищ, селезащитных сооружений, противопожарных разрывов. С другой стороны, не будет эффекта ослабления экологического контроля, надзора за ситуацией в центральной экологической зоне Байкальской природной территории», — пояснил Тен. Он отметил, что законодатели предлагают конструкцию, в рамках которой можно будет перевести землю из категории земель лесного фонда в другую при необходимости рубки леса под определенные задачи. Решение об этом принимается на уровне правительства России, напомнил депутат.

Председатель комитета по экологии и один из авторов законопроекта Дмитрий Кобылкин ранее говорил, что многие вопросы, касающиеся местных жителей, не терпят отлагательств, например строительство селезащиты, гидротехнических сооружений, строительство и реконструкция дорог, противопожарные разрывы, очистные сооружения. «Это невозможно решить без рубки лесных насаждений, но это разумное и счетное количество с реализацией компенсационных мероприятий, — утверждал Кобылкин. — Актуальны темы перевода земель, вопросы собственности для местных жителей, без них не получить ипотеку, невозможно использовать материнский капитал для строительства жилья».

По его словам, в ситуации с Байкалом есть много «запутанных вопросов из-за несогласованности законодательства и «матрешечности» Байкальской природной территории». «Все это привело к ограничению прав живущих здесь людей. Но их жизнедеятельность является неотъемлемой частью экологического благополучия озера Байкал», — говорил депутат.