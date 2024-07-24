Депутаты продлили норму о вырубке леса на Байкале для расширения БАМа

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении до 31 декабря 2033 года нормы, разрешающей вырубать леса на Байкале для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, передает ТАСС.

Документ разрешает сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, а также перевод земель в земли иных категорий. Ранее работы по расширению пропускной способности БАМа и Транссиба можно было проводить до 31 декабря 2024 года.

В состав Байкальской природной территории входят озеро Байкал, его водоохранная зона, водосборная площадь в пределах России, особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру, а также земля у Байкала шириной до 200 км на запад и северо-запад от него. Байкал включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1996 года.

В начале мая правительство утвердило третий этап модернизации БАМа и Транссиба. Он рассчитан до 2035 года, на него выделят более 3,7 трлн руб. Президент Владимир Путин отмечал, что развитие БАМа увеличит экспортные и транзитные возможности России как «важнейшего звена евразийской транспортной системы».