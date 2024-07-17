Депутаты изменили норму о сплошных рубках на Байкале

Депутаты подготовили ко второму чтению итоговую версию законопроекта, меняющего режим охраны Байкала. В обновленном тексте предусмотрели ограничения на площадь рубки и возможность перевода земель лесного фонда в другие категории

Виды Байкала (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Сплошные рубки ограничили перечнем участков

Законопроект, разрешающий в отдельных случаях сплошные рубки в районе Байкала, подготовлен ко второму чтению и направлен для подготовки заключения в правительство и Главное правовое управление президента, сообщили РБК в комитете по экологии Госдумы. Один из авторов, первый заместитель главы комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Тен, подтвердил, что подготовленный ко второму чтению вариант законопроекта, который в случае принятия изменит закон «Об охране озера Байкал», сейчас проходит процедуру межведомственного согласования, а также направлен в ГПУ президента для получения заключения.

В окончательной версии ко второму чтению норма о сплошных рубках осталась (текст законопроекта есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом согласования законопроекта). В предыдущей редакции законопроекта говорилось, что сплошные рубки допускаются там, где лес погиб (например, в случае пожара), и в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену погибших лесных насаждений. В последней редакции уточняется, что сплошные рубки погибшего леса допускаются на определенных участках земель из состава лесного фонда, перечисленных в приложении к законопроекту.

Согласно этому приложению, в Иркутской области таких участков выделено 49 общей площадью 901,7 га, в Бурятии — 490 участков общей площадью 6066,4 га. Всего площадь, на которой могут быть разрешены сплошные рубки, — почти 7 тыс. га. Эти участки находятся в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, площадь которой — 9 млн га, включая озеро (3,1 млн га).

Сейчас в законодательстве есть норма об «уборке неликвидной древесины», согласно которой можно убирать поврежденные деревья. Эта норма может применяться в том числе в лесах, где заготовка древесины запрещена, как, например, на Байкале. Координатор программ по особо охраняемым природным территориям природоохранного проекта «Земля касается каждого» Михаил Крейндлин обращал внимание, что при УНД древесину нельзя вывозить из леса, ее оставляют для перегнивания или сжигают, однако при сплошных рубках ее можно вывозить и, соответственно, реализовывать.

Согласно данным системы ЕГАИС «Учет древесины», из почти 7 тыс. га участков, которые перечислены в приложении и где будут разрешены сплошные рубки, 1863 га были ранее предоставлены в аренду двум компаниям: ЗАО «Байкальская лесная компания» и ИП Погребняк Евгений Аркадиевич. Заготовка древесины запрещена в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, поэтому сейчас контракты не исполняются и находятся в замороженном состоянии.

Сплошные рубки в лесах, находящихся наиболее близко к Байкалу, могут серьезно нарушить экосистему этой территории, предупреждает Крейндлин. При полной расчистке территорий, занятых лесами, оголяется почва, которая позже смывается и попадает в Байкал, происходит дополнительное попадание органики в водоемы, в том числе в озеро, мелеют малые реки, из-за чего меняется водность Байкала, поясняет он. Помимо этого стоит учитывать, что указанные в приложении участки разбросаны, соответственно, к каким-то из них нет подъездов и необходимо будет построить дороги. «Это дополнительные рубки, дополнительная фрагментация территории, что увеличивает пожарную опасность», — отмечает Крейндлин.

Помимо этого, в последней редакции законопроекта добавилась норма о том, что сплошные рубки в особых экономических зонах в центральной экологической зоне Байкальской природной территории допускаются в границах участков, на которых планируется возведение объектов капитального строительства.

Как пояснил Крейндлин, согласно данным публичной кадастровой карты, это территория в 4053,13 га — участки, которые сейчас покрыты лесами.

На Байкале созданы две особые экономические зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа: «Ворота Байкала» в Иркутской области на южном берегу озера и «Байкальская гавань» в Бурятии на восточном берегу. На территории этих зон планируется возводить туристические объекты, в том числе для горнолыжного отдыха, семейного отдыха, экотуризма и оздоровительного туризма. В обеих ОЭЗ свободных участков для резидентов на сегодняшний день уже не осталось. Площадь «Ворот Байкала» — 767,9 га, «Байкальской гавани» — 3622 га.

Также в законопроект вошла норма о том, что в пределах ОЭЗ в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории не допускается размещение жилых домов. Там же указано, что «изменение границ таких зон осуществляется в порядке, установленном правительством Российской Федерации». Изменение границ подразумевает в том числе и расширение, поэтому в будущем площадь ОЭЗ может увеличиться вместе с территорией, предназначенной под вырубку, напоминает Крейндлин. Создание в центральной экологической зоне новых ОЭЗ, согласно законопроекту, не допускается.

Возможности перевода земель ограничили

В новой версии законопроекта сохранилась норма, разрешающая переводить занятые защитными лесами земли лесного фонда в земли других категорий. Это может быть сделано в случае строительства на таких землях таких объектов, как гидротехнические сооружения; сооружения, предназначенные для предупреждения негативного воздействия опасных геологических и других природных процессов на Байкал; автомобильные дороги; тепловые и электросети, линии связи, очистные сооружения и водопроводы.

К законопроекту приложен список населенных пунктов, где при строительстве очистных сооружений и водопроводов будет допустим перевод земель в другие категории. Это положительный момент новой версии законопроекта, считает Крейндлин. Список населенных пунктов, где при строительстве автодорог можно будет перевести земли в другую категорию, ко второму чтению законопроекта был значительно расширен. Реконструкция и строительство такого количества дорог может привести к фрагментации экосистем Байкала, уничтожению ландшафтов и создать угрозу редким видам животных и растений, опасается эксперт.

Аналогичный перечень населенных пунктов добавился ко второму чтению и к норме законопроекта, которой разрешается перевод земель в иные категории для создания и расширения кладбищ. Это также положительное нововведение, считает Крейндлин.

При этом авторы законопроекта оговорили, что после такого перевода изменение категории, а также видов разрешенного использования земельных участков не допускается. Ранее РБК писал, что норма о переводе земель с защитными лесами в другие категории для строительства создает опасность перевода земель в категории, подходящие, например, для строительства берегоукрепительных сооружений, а затем и гостиниц, поскольку участок уже будет переведен в подходящую категорию. Теперь такая возможность исключается.

Законопроект был доработан ко второму чтению с учетом предложений Минприроды, Иркутской области и Республики Бурятия, а также экспертов, рассказал РБК соавтор, депутат Сергей Тен. Он подчеркнул, что реализация проектов на Байкале предполагает «строгие процедуры, касающиеся наличия не просто проекта, а согласованной проектной документации, прошедшей государственную экологическую экспертизу федерального уровня, по каждому из которых решение принимается только правительством Российской Федерации».

В тексте законопроекта ко второму чтению все проекты, объекты, географические точки и реестровые номера максимально детализированы вплоть до наименований лесничеств и участковых лесничеств, указаний на кварталы и выделы, площади земель, подчеркнул Тен. «Для защиты населенных пунктов от затопления указываются, например, населенный пункт, водный объект с угрозой затопления, а также установленный Росреестром в ЕГРН номер зоны затопления, где возможно строительство защитных сооружений. Для селезащитных сооружений у нас, например, указаны конкретные реки, кадастровые номера земельных участков, их протяженность и площадь. Для кладбищ в отдельном приложении к законопроекту в привязке к конкретным населенным пунктам указываются текущая площадь кладбища, площадь его пересечения с лесным фондом и площадь, необходимая под его расширение», — пояснил депутат.

Он также напомнил, что «в социальных целях» в границах населенных пунктов законопроектом разрешается оформление земельных участков для тех 25% граждан, которые не успели оформить землю в собственность до вступления в силу Земельного кодекса, а также для многодетных семей и ветеранов спецоперации на Украине. «При этом запрет на получение земли в собственность вводится не только для иностранцев и лиц без гражданства, но и для любых юридических лиц», — подчеркнул Тен.

Законопроект «Об охране озера Байкал» был внесен в Думу в июне 2023 года и прошел процедуру первого чтения в июле того же года. Его первая версия вызвала широкую критику из-за содержавшейся в ней нормы, допускающей сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории для строительства и эксплуатации не только селезащитных и гидротехнических сооружений, но и гостиниц, кафе, туалетов, автомобильных дорог и т.д. После этого законопроект год лежал без движения, и к июню этого года была подготовлена версия документа ко второму чтению.

24 июня в Госдуме прошло заседание экспертного совета, на котором глава Бурятии Алексей Цыденов и представитель губернатора Иркутской области Игоря Кобзева поддержали предложения, внесенные ко второму чтению. «Прошу всех депутатов и экспертов одобрить доработанный вариант, поддержать и уже двигаться вперед», — призвал Цыденов.

Глава комитета по экологии, бывший министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин также выступает за принятие закона. На заседании он обращал внимание на сложную демографическую ситуацию на Байкале и необходимость защиты интересов местных жителей, численность которых сокращается. Он отмечал, что в центральной экологической зоне Байкала расположены 158 населенных пунктов, где проживает 123 тыс. человек; при этом 73% экологической зоны не охвачено системой водоотведения, есть проблема с организацией пожарной охраны.