Главы байкальских регионов назвали компромиссом поправки об охране озера

Власти прибайкальских регионов поддержали обновленный законопроект по охране Байкала, разрешающий перевод участков в частную собственность и сплошные рубки в определенных случаях. Эксперты увидели в нем ослабление защиты озера

Виды Байкала (Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС)

Глава Бурятии Алексей Цыденов и представитель губернатора Иркутской области Игоря Кобзева на заседании экспертного совета в Госдуме призвали депутатов поддержать предложенные ко второму чтению изменения в закон «Об охране озера Байкал».

«Принимаем все изменения, которые сейчас предложены» — заявил губернатор Цыденов, выступая по видеосвязи на совете, проведенном комитетом по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды (трансляция велась на сайте Госдумы).

Глава региона отметил, что реализация отдельных положений, в случае принятия законопроекта, будет очень сложной и длительной - минимум два года. Особую сложность, по его оценке, будет представлять перевод земель лесного фонда из одной категории в другую: «Понимаем, что реализация становится крайне тяжелой. Перевод земель — это не муниципальный уровень, это акт правительства России». По его оценке, год потребуется на экспертизу, а потом еще год на подготовку акта правительства.

Тем не менее предложенные поправки регион принимает, «поскольку это компромисс между тем, что надо решать вопрос и контролем того, что происходит, чтобы не было злоупотреблений». «Прошу всех депутатов и экспертов одобрить доработанный вариант поддержать и уже двигаться вперед», — призвал Цыденов.

От Иркутской области по поручению губернатора Игоря Кобзева выступил зампред правительства Владимир Читоркин. Он сообщил, что в области коллегиально рассмотрели доработанный законопроект: «Мы его поддерживаем, считаем правильным направлением движения, которое нужно принимать».

По замечанию Читоркина, прояснить в законопроекте необходимо норму о сплошной рубке, потому что в одной части документа сказано, что такая рубка запрещена, а в другой, что разрешена, но с оговорками. «Технически правильно в одном месте это сделать», — сказал Читоркин. Также область предлагает специально указать, что перевод земель лесного фонда в другие категории может производиться только в интересах защиты населения, а не в целях заработка или бизнеса.

Какие поправки были поданы В первом чтении законопроект был одобрен в июле 2023 года. Тогда протесты экологов и общественности вызвала норма законопроекта, разрешавшая сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории для строительства и эксплуатации не только селезащитных и гидротехнических сооружений, но и гостиниц, кафе, туалетов, автомобильных дорог и т.д. В подготовленном ко второму чтению документе говорится, что в центральной экологической зоне Байкальской природной территории запрещены сплошные рубки на землях лесного фонда и землях особо охраняемых природных территорий. Однако сделаны две оговорки. Согласно первой, сплошные рубки запрещены, «за исключением случаев, установленных федеральными законами». Согласно второй — допускаются сплошные рубки погибшего леса (например, выгоревшего), если нельзя очистить пострадавшую территорию и заменить лес на здоровый с помощью выборочных рубок. В версии ко второму чтению появилось понятие частной собственности на участки на Байкале (сейчас частная собственность там запрещена). Предлагается установить, что земельные участки, которые расположены в границах населенных пунктов и заняты объектами, включенными в список Всемирного наследия, могут предоставляться гражданам России в собственность гражданам для строительства частных домов, ведения садоводства и огородничества, строительства гаражей.



В обновленном законопроекте по-новому прописан механизм перевода земель лесного фонда в земли других категорий. В новой версии предлагается предусмотреть, что до конца 2030 года в центральной экологической зоне Байкальской природной территории земли лесного фонда, занятые защитными лесами, можно переводить в земли других категорий в случаях строительства ряда объектов — гидротехнических, автодорог, водпровода, расширения кладбищ и так далее. Бенефициары такого перевода земель должны в течение трех лет провести лесовосстановительные работы на территории, в пять раз превышающей площадь земель, которые исключают из состава лесного фонда. На перевод земель разрешение должна дать государственная экологическая экспертиза.

Председатель комитета, бывший министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин объяснил необходимость принятия поправок сложной демографической ситуацией на Байкале и защитой интересов местных жителей, численность которых сокращается. Он отметил, что в особой центральной экологической зоне Байкала расположены 158 населенных пунктов, в которых проживает 123 тысячи человек, при этом 73% ЦЭЗ не охвачено системой водоотведения, есть проблема с организацией пожарной охраны.

Поправки также поддержали представители общественности Бурятии и Иркутской области. «Нет ни одного человека, проживающего не прибайкальской территории, который выступил бы против этого закона», — заявил член Общественной палаты Бурятии Валерий Яковлев. Те, кто против, по его мнению, никогда не были на Байкале. Предлагаемый законопроект даст людям «жить нормально и умирать нормально», отметил он. Невозможность выделения новых земель под кладбища — одна из острых проблем на прилегающих к озеру территориях. «Есть места, где в два этажа хоронят», — заметила общественница из Усть-Баргузина Галина Арсеньева. Она поправки поддержала: «Создалось впечатление, что хорошие поправки, но очень большие процедуры еще будут идти, очень долго. У нас половина населения уже вымрет».

Кто и почему раскритиковал поправки

Концепцию законопроекта в целом раскритиковала представитель Координационного совета по экологическому благополучию Общественной палаты России: «Ознакомившись внимательно, эксперты пришли к выводу, что в этой редакции этот законопроект ослабляет законодательную защиту озера Байкал. В таком виде законопроект принимать нельзя». По оценке Координационного совета, этот законопроект противоречит Конвенции об охране объектов всемирного наследия. Норма о сплошной рубке — это путь к поджогам для расчистки территории для будущего коммерческого строительства, а норма о переводе земель в границе населенных пунктов создаст риск неконтролируемого роста поселений, считают эксперты Координационного совета.

Депутат от Иркутской области Мария Василькова в целом поддержав законопроект, предложила уточнить, что перевод земель можно будет делать только один раз, после чего перевод под иные цели будет невозможен.

Член комитета Думы по экологии Анатолий Грешневиков раскритиковал законопроект за неконкретность. По его мнению, закон о Байкале должен быть конкретным, желательно, чтобы по каждому объекту был назначен ответственный, чтобы контролировать развитие.

Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев заявил, что необходим разговор в целом о развитии Байкала и территорий вокруг него и согласовании интересов местных жителей и туристов.

Не понравился законопроект и депутату Госдумы из комитета по экологии Николаю Будуеву. Его текст он назвал непроработанным, позволяющем легализовать любые участки на Байкале.

Депутат Госдумы, один из авторов законопроекта, первый заместитель главы комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям единоросс Сергей Тен, напротив заявил, что законопроект «оттачивается как самурайский меч» и отвечает интересам жителей.

По истечении двух часов глава комитета Кобылкин закрыл обсуждение, призвав до 1 июля всех заинтересованных присылать свои соображения письменно.