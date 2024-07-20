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Политика ,  
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Тимур Иванов попросил отпустить его из СИЗО как участника боевых действий

Защита Тимура Иванова попросила смягчить ему меру пресечения, сославшись на его «исключительно положительную характеристику», наличие госнаград и попадание в санкционные списки. Суд не удовлетворил ходатайство, он остался в СИЗО
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов, который находится в СИЗО «Лефортово» по делу о взятках, попросил изменить ему меру пресечения, поскольку он является участником боевых действий, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

В них говорится, что обвиняемый и адвокаты просят учесть «исключительно положительную характеристику» Иванова, в том числе его государственные награды, а также то, что «он является непосредственным участником СВО и находится под санкциями всех стран мира».

Суд посчитал, что этих доводов недостаточно, Иванову продлили срок содержания под стражей до 23 сентября. О смягчении меры пресечения просил и фигурант дела замминистра, предприниматель Сергей Бородин, ссылаясь на гипертонию и проблемы с сердцем.

Фигурант дела Иванова попросил отпустить его из СИЗО в связи со здоровьем
Политика
Фото:Yuri Kochetkov / EPA / ТАСС

РБК обратился за комментарием к адвокату Мураду Мусаеву.

Иванова арестовали в конце апреля. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, до 15 лет тюрьмы); как писал ТАСС, ее сумма составляет 1 млрд 185 млн руб. По версии следствия, чиновник помогал компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли работы на его объектах.

Иванова уволили с должности замминистра обороны в связи с утратой доверия. Он вину не признает и отказался от сделки со следствием. По делу также проходят Бородин и соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. Счета и активы фигурантов арестованы.

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При участии
Ольга Ваганова
Тимур Иванов СИЗО мера пресечения арест Минобороны
Тимур Иванов фото

Тимур Иванов

замминистра обороны России
15 августа 1975 года
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