В суде подтвердили участие Иванова в получении взятки данными налоговой

Следствие подтвердило причастность бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова к получению взятки предоставлением документов из налоговой и госконтрактами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда об аресте военного.

Соответствующие сведения были приложены к представленному суду ходатайству следствия о заключении Иванова под стражу.

«Причастность Иванова <...> подтверждается приобщенными в установленном порядке материалами с результатами оперативно-розыскных мероприятий, государственными контрактами и договорами на выполнение подрядных и субподрядных работ, сведениями из налогового органа, протоколами осмотров предметов и документов», — цитирует агентство постановление суда.

Защита Иванова настаивает, что действия экс-замминистра, которые следствие расценивает как преступные, являются результатом гражданско-правовых отношений. В этих действиях отсутствует состав преступления, считают адвокаты.

Иванова обвиняют в получении взятки в размере 1,185 млрд руб. Следствие считает, что экс-замминистра помогал компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли работы на его объектах. По ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса о получении взятки в особо крупном размере Иванову грозит до 15 лет лишения свободы. Чиновник отрицает свою вину. С апреля он находится в СИЗО, в июне его уволили в связи с утратой доверия.

По делу также проходят предприниматель Сергей Бородин и соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.