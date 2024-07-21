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Дело Тимура Иванова ,  
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В суде подтвердили участие Иванова в получении взятки данными налоговой

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Дело Тимура Иванова

Следствие подтвердило причастность бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова к получению взятки предоставлением документов из налоговой и госконтрактами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда об аресте военного.

Соответствующие сведения были приложены к представленному суду ходатайству следствия о заключении Иванова под стражу.

«Причастность Иванова <...> подтверждается приобщенными в установленном порядке материалами с результатами оперативно-розыскных мероприятий, государственными контрактами и договорами на выполнение подрядных и субподрядных работ, сведениями из налогового органа, протоколами осмотров предметов и документов», — цитирует агентство постановление суда.

Защита Иванова настаивает, что действия экс-замминистра, которые следствие расценивает как преступные, являются результатом гражданско-правовых отношений. В этих действиях отсутствует состав преступления, считают адвокаты.

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Тимур Иванов

Иванова обвиняют в получении взятки в размере 1,185 млрд руб. Следствие считает, что экс-замминистра помогал компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли работы на его объектах. По ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса о получении взятки в особо крупном размере Иванову грозит до 15 лет лишения свободы. Чиновник отрицает свою вину. С апреля он находится в СИЗО, в июне его уволили в связи с утратой доверия.

По делу также проходят предприниматель Сергей Бородин и соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.

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Тимур Иванов

замминистра обороны России
15 августа 1975 года
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