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Политика ,  
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Фигурант дела Иванова попросил отпустить его из СИЗО в связи со здоровьем

Фигурант дела Иванова Бородин попросил отпустить его из СИЗО из-за здоровья
Защита попросила заменить содержание в СИЗО на домашний арест или подписку о невыезде, сославшись на то, что Бородин страдает от гипертонии и аритмии сердца. Как и Иванова, его обвиняют в получении взятки

Предприниматель Сергей Бородин, который проходит по делу о взятке в отношении экс-замминистра обороны Тимура Иванова, попросил смягчить себе меру пресечения и отпустить из СИЗО из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

В документах указано, что Бородин страдает от гипертонии и аритмии сердца. Ссылаясь на это, защита попросила заменить ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест или подписку о невыезде.

ТАСС сообщил об отказе экс-замминистра Иванова от сделки со следствием
Политика
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Тимура Иванова задержали в конце апреля 2024 года. Его обвиняют в получении взятки в размере 1,185 млрд руб. Следствие считает, что экс-замминистра помогал компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли работы на его объектах. По статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) Иванову грозит до 15 лет лишения свободы. Чиновник отрицает вину, защита считает, что обвинение основано на предположениях. С апреля Иванов находится в СИЗО, в июне был уволен в связи с утратой доверия.

Бородина, как и Иванова, обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что он получил средства «при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд» Минобороны.

Кроме Иванова и Бородина по делу проходит соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. Его обвиняют в оказании содействия при даче взятки экс-замминистра.

Всем троим фигурантам в июне продлили арест до 23 сентября.

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Тимур Иванов взятка коррупция уголовное дело домашний арест СИЗО
Тимур Иванов фото

Тимур Иванов

замминистра обороны России
15 августа 1975 года
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