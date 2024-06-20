Тимура Иванова уволили по утрате доверия

Тимур Иванов (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Тимур Иванов был уволен с должности замминистра обороны в связи с утратой доверия, следует из реестра, размещенного на правительственном портале «Госслужба».

В качестве основания указан пункт 1.1 части 1 статьи 37 закона о госслужбе. В этом пункте говорится об увольнении в связи с утратой доверия.

Адвокат Иванова Денис Балуев подтвердил РБК увольнение своего клиента, не сообщив детали.

20 июня в Басманном суде Москвы рассматривался вопрос о продлении ареста Иванову. Суд оставил его под стражей до 23 сентября.

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