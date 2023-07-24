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Мантуров заявил, что поставки средств поражения выросли в 12 раз

Мантуров: сейчас ОПК за месяц выпускает больше средств поражения, чем за весь прошлый год
Сюжет
Военная операция на Украине
Министр пояснил, что сейчас за месяц выпускается больше средств поражения, чем за весь 2022 год
Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости
Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

Объем ежемесячного производства средств поражения российскими оборонно-промышленными предприятиями (ОПК) в месяц превысил объемы выпуска за весь минувший год, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«С начала текущего года по многим видам вооружения, военной специальной техники уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год. А если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышают суммарный заказ прошлого года», — сказал он на совете по вопросам бесперебойного функционирования предприятий ОПК (цитата по «РИА Новости»).

Мантуров подчеркнул, что практически все предприятия за редким исключением выдерживают беспрецедентные по срокам и объемам планы-графики. «Отдельные срывы достаточно быстро нагоняются либо компенсируются аналогичными изделиями», — добавил министр.

Мантуров — заместитель главы координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей военной операции на Украине. Совет был создан прошлой осенью, его возглавляет премьер Михаил Мишустин, который поручил подготовить предложения об уточнении сроков и других деталей исполнения гособоронзаказа.

В ноябре 2022 года глава Минпромторга говорил в интервью РБК, что работы по гособоронзаказу шли с опережением графика. В середине июня он заявил о почти стопроцентном выполнении гособоронзаказа.

После начала военной операции на Украине в России кратно увеличили производство продукции оборонного назначения, в частности нарастили производство танков, ракет, дронов, систем ПВО и других ракетных комплексов. Директор «Ростеха» Сергей Чемезов в феврале говорил, что предприятия госкорпорации более чем в 50 раз увеличили объемы производства некоторой военной продукции.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее говорил, что в этом году финансирование гособоронзаказа вырастет в полтора раза, что позволит обеспечить его выполнение на уровне «не менее 99%»

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Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2023 в середине июня, заявил, что российские предприятия ОПК работают в две-три смены, производство вооружений увеличилось в 2,7 раза, а по наиболее востребованным направлениям — в десять раз. По его словам, это говорит о том, что «запас прочности у нас очень большой».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
боеприпасы ОПК Минпромторг Денис Мантуров Военная операция на Украине производство
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