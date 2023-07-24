Мантуров заявил, что поставки средств поражения выросли в 12 раз

Мантуров: сейчас ОПК за месяц выпускает больше средств поражения, чем за весь прошлый год

Министр пояснил, что сейчас за месяц выпускается больше средств поражения, чем за весь 2022 год

Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

Объем ежемесячного производства средств поражения российскими оборонно-промышленными предприятиями (ОПК) в месяц превысил объемы выпуска за весь минувший год, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«С начала текущего года по многим видам вооружения, военной специальной техники уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год. А если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышают суммарный заказ прошлого года», — сказал он на совете по вопросам бесперебойного функционирования предприятий ОПК (цитата по «РИА Новости»).

Мантуров подчеркнул, что практически все предприятия за редким исключением выдерживают беспрецедентные по срокам и объемам планы-графики. «Отдельные срывы достаточно быстро нагоняются либо компенсируются аналогичными изделиями», — добавил министр.

Мантуров — заместитель главы координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей военной операции на Украине. Совет был создан прошлой осенью, его возглавляет премьер Михаил Мишустин, который поручил подготовить предложения об уточнении сроков и других деталей исполнения гособоронзаказа. В ноябре 2022 года глава Минпромторга говорил в интервью РБК, что работы по гособоронзаказу шли с опережением графика. В середине июня он заявил о почти стопроцентном выполнении гособоронзаказа.

После начала военной операции на Украине в России кратно увеличили производство продукции оборонного назначения, в частности нарастили производство танков, ракет, дронов, систем ПВО и других ракетных комплексов. Директор «Ростеха» Сергей Чемезов в феврале говорил, что предприятия госкорпорации более чем в 50 раз увеличили объемы производства некоторой военной продукции.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее говорил, что в этом году финансирование гособоронзаказа вырастет в полтора раза, что позволит обеспечить его выполнение на уровне «не менее 99%»

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2023 в середине июня, заявил, что российские предприятия ОПК работают в две-три смены, производство вооружений увеличилось в 2,7 раза, а по наиболее востребованным направлениям — в десять раз. По его словам, это говорит о том, что «запас прочности у нас очень большой».