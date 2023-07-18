Медведев заявил о нехватке кадров на оборонных предприятиях

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Российские предприятия ОПК не всегда имеют кадры, чтобы выполнять полученные оборонные заказы, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России, зампред Военно-промышленной комиссии Дмитрий Медведев. Об этом он заявил на заседании программной комиссии партии «Единая Россия», в которой занимает пост председателя.

«Я регулярно такие совещания провожу на самых разных оборонных предприятиях. Да, они получили большие заказы, и далеко не всегда у них есть необходимые кадры для того, чтобы эти заказы выполнять», — сказал Медведев, отметив многократное увеличение количества оборонных заказов из-за военной операции на Украине (цитата по «РИА Новости»).

Он предложил обсудить поиск кадров для предприятий ОПК и подготовку специалистов на базе средних технических образовательных учреждений. «Многие востребованные специальности сейчас готовятся на базе этих учреждений, и мы должны к этому подключиться более активно», — заключил Медведев.

После начала военной операции на Украине в России кратно увеличили производство военной продукции, в частности нарастили производство танков, ракет, дронов, систем ПВО и других ракетных комплексов. Директор «Ростеха» Сергей Чемезов еще в феврале говорил, что предприятия госкорпорации более чем в 50 раз увеличили объемы производства некоторой военной продукции.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2023 в середине июня, заявил, что российские предприятия ОПК в настоящее время работают в две-три смены, производство вооружений увеличилось в 2,7 раза, а по наиболее востребованным направлениям — в десять раз. По его словам, это говорит о том, что «запас прочности у нас очень большой».