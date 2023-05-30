Беспилотники атаковали два жилых дома в Москве

Беспилотники атаковали два жилых дома на улицах Профсоюзной и Атласова в Москве

Дроны повредили остекление и фасад домов на улицах Профсоюзная и Атласова

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Беспилотники могли попасть в два жилых дома на улице Профсоюзной и Атласова в Москве, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на оперативные службы.

«Проверяется информация о хлопках в многоэтажных жилых домах, расположенных на Ленинском проспекте, 92, корпус 1 и Профсоюзной улице, дом 98, корпус 6. По внешним признакам следов пожара не обнаружено. В некоторых квартирах нарушено остекление. Предварительно, причиной могли стать беспилотники», — сказал источник ТАСС. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС агентству сообщили, что на 25-м этаже жилого дома на улице Атласова в Новой Москве произошло ЧП, там были выбиты окна, причины происшествия устанавливаются. Пожара не было.

SHOT также пишет, что у многоэтажки на Ленинском проспекте в Москве упал дрон, по его данным, есть пострадавшие.

Baza сообщила, что звуки взрывов слушали в Подмосковье в районе Одинцово, а местные жители заметили дроны над Новой Ригой. «112» также пишет, что звуки взрывов слышали в Одинцово и Красногорске.