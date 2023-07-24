Путин подписал закон о повышении на пять лет возраста пребывания в запасе

Путин повысил сроки пребывания военнообязанных в запасе на пять лет

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал закон, который повышает на пять лет возраст пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания ниже офицерских: солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

Согласно документу, предельный возраст для военнообязанных первого разряда повышается с 35 до 40 лет, второго — с 45 до 50 лет, третьего — с 50 до 55 лет.

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