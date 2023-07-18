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Госдума приняла закон о повышении срока пребывания в запасе на пять лет

Госдума России приняла закон о повышении на пять лет возраста пребывания в запасе
Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС
Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Госдума России приняла закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов на пять лет.

Согласно закону, предельный возраст для военнообязанных первого разряда повышается с 35 до 40 лет, второго — с 45 до 50 лет, третьего — с 50 до 55 лет.

Для имеющих воинские звания старших офицеров предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве увеличен до 65 лет, для младших офицеров — до 60 лет, для имеющих другие звания — до 55 лет.

Иностранный гражданин также сможет заключить контракт о пребывании в резерве, если его обязанности не связаны с использованием гостайны.

Материал дополняется

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Виктория Громова Виктория Громова
Госдума запас контракт офицеры законы
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