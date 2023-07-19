Совет Федерации одобрил закон о повышении срока пребывания в запасе на пять лет

Совфед одобрил закон о повышении срока пребывания в запасе на пять лет

Сенаторы одобрили новый закон на следующий день после того, как он прошел Госдуму. На очереди у законодателей закон о поэтапном повышении призывного возраста для срочной службы

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Сенаторы одобрили принятый накануне Госдумой закон о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания, сообщает ТАСС.

Он устанавливает новые предельные возрасты пребывания в запасе граждан, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему разряду — с 50 до 55 лет.

Для старших офицеров запаса предельный возраст повышен до 65 лет, для младших офицеров — до 60 лет, а для имеющих иные звания — до 55 лет (сегодня 45 лет).

При этом предельный возраст пребывания в мобрезерве высших офицеров запаса сохранился на уровне 70 лет.

Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года, однако законодатели предусмотрели переходный период до 1 января 2028 года.

Документ также предусматривает возможность заключения контракта о пребывании в резерве с иностранцем в том случае, если его обязанности не связаны с использованием государственной тайны.

На рассмотрении в Думе находится еще один закон, связанный с возрастом и воинской службой. В декабре 2022 года с идеей повысить возраст призыва выступил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Его поддержал президент Владимир Путин. Шойгу тогда сообщил, что в России необходимо поэтапно увеличить возраст призыва граждан в армию с 18 до 21 года, а предельный возраст — до 30 лет.

Он также заявил о необходимости обеспечить возможность «по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу».

Как рассказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, этот законопроект Госдума может рассмотреть во втором-третьем чтениях уже в июле 2023 года.

«Будем стремиться закрыть вопрос до окончания сессии», — пообещал депутат.

Законопроект разрабатывали всю зиму и внесли в Госдуму в марте. Правительство одобрило его в конце мая. В середине июня законопроект прошел первое чтение в нижней палате парламента.