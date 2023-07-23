Минобороны России заявило, что не наносило ударов по храму в Одессе

Возможной причиной разрушения Спасо-Преображенского храма Минобороны назвало падение украинской ракеты. Как утверждают в ведомстве, российские военные наносили удары на безопасной дистанции от гражданских объектов

Фото: Нина Ляшонок / Reuters

Спасо-Преображенский храм в Одессе был разрушен, вероятнее всего, в результате падения украинской зенитной управляемой ракеты «в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО», заявили в Министерстве обороны России.

В ведомстве отметили, что все объекты, по которым наносились удары ночью 23 июля, были расположены «на безопасной дистанции от храмового комплекса». Кроме того, российские военные совершают удары «на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации», заведомо исключая объекты культурного и исторического наследия, а также места, где могут находиться люди.

Ночью в Одессе дважды объявлялась воздушная тревога. Городской совет сообщил о повреждении Спасо-Преображенского кафедрального собора. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер написал в телеграм-канале, что повреждения получили еще два памятника архитектуры. Разрушены шесть домов, повреждены десятки автомобилей. Во многих зданиях выбиты стекла, повреждения получили крыши и фасады. Один человек погиб, 19 пострадали.

Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший православный храм Одессы. Он был заложен в 1794 году, в 1936 году разрушен. В начале 2000-х годов собор восстановили, его в 2010 году освятил патриарх Кирилл.

После атаки на Крымский мост в ночь на 17 июля Минобороны России несколько раз отчитывалось об «ударах возмездия» по производствам и местам хранения безэкипажных катеров-беспилотников близ Одессы. Взрывы в городе звучат пятую ночь подряд.

Минобороны сообщило, что в ночь на 23 июля российские военные нанесли удар оружием большой дальности по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также по местам их изготовления в районе Одессы. В ведомстве добавили, что на этих объектах находились иностранные наемники.

Министерство обороны России с начала военной операции заявляет, что не наносит удары по гражданским объектам.