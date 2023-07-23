В Одессе поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор

В городе дважды объявлялась воздушная тревога. Власти сообщали о работе ПВО. В Одессе раздавались взрывы, после которых возник пожар. Минобороны России заявляло, что не наносит ударов по гражданским объектам

Фото: news.church.ua

В Одессе ночью после взрывов был поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор, сообщается в Telegram-канале городского совета.

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил в телеграм-канале, что повреждения получили еще два памятника архитектуры. Разрушены шесть домов, повреждены десятки автомобилей. Во многих зданиях выбиты стекла, повреждения получили крыши и фасады.

Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший православный храм Одессы. Он был заложен в 1794 году, в 1936 году разрушен. В начале 2000-х годов собор восстановили, его в 2010 году осветил патриарх Кирилл.

Ночью в Одессе дважды объявлялась воздушная тревога.

Кипер сообщал о работе ПВО. По информации «Суспільне», в городе раздавались взрывы, после которых возник пожар.

Один человек погиб, 19 получили ранения, заявил Кипер.

После атаки на Крымский мост в ночь на 17 июля Минобороны России несколько раз отчитывалось об «ударах возмездия» по производствам и местам хранения безэкипажных катеров-беспилотников близ Одессы. Тогда же перестала действовать зерновая сделка. Взрывы в городе звучали четыре ночи подряд: с 18 по 21 июля.

Министерство обороны с начала военной операции заявляет, что не наносит удары по гражданским объектам.

Об ударах по объектам в городе в ночь на 23 июля Минобороны России на момент публикации не сообщило.