Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 100,66 (-1,18) Инвестиции, 21 июл, 18:57 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 90,38 (-0,47) Инвестиции, 21 июл, 18:57
На Сахалине произошла массовая драка со стрельбой Общество, 09:31
Зачем нужен Выксе самый большой в Европе уличный мурал РБК Стиль и СберПервый, 09:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:18
В Одессе поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор Политика, 09:13
Как взыскать убытки с Euroclear в суде: возможности и нюансы Инвестиции, 09:00
₽, $, ₹: чем платят за экспорт из России в разных частях мира Финансы, 09:00
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:59
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
SpaceX из-за непогоды перенесла запуск новой партии Starlink Технологии и медиа, 08:00
Байден более 30 лет назад считал, что не доживет до 2020 года Политика, 07:35
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 07:20
В Кемерово нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика Общество, 07:17
Шестилетний ребенок пропал в Кемерово Общество, 06:44
Япония ужесточила контроль за экспортом техники для производства чипов Экономика, 06:05
Минобороны отчиталось об отражении атак ВСУ на нескольких направлениях Политика, 05:52
Военная операция на Украине ,  
0 

В Одессе поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор

В Одессе после взрывов поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор
Сюжет
Военная операция на Украине
В городе дважды объявлялась воздушная тревога. Власти сообщали о работе ПВО. В Одессе раздавались взрывы, после которых возник пожар. Минобороны России заявляло, что не наносит ударов по гражданским объектам
Фото: news.church.ua
Фото: news.church.ua

В Одессе ночью после взрывов был поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор, сообщается в Telegram-канале городского совета.

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил в телеграм-канале, что повреждения получили еще два памятника архитектуры. Разрушены шесть домов, повреждены десятки автомобилей. Во многих зданиях выбиты стекла, повреждения получили крыши и фасады.

Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший православный храм Одессы. Он был заложен в 1794 году, в 1936 году разрушен. В начале 2000-х годов собор восстановили, его в 2010 году осветил патриарх Кирилл.

Ночью в Одессе дважды объявлялась воздушная тревога.
Кипер сообщал о работе ПВО. По информации «Суспільне», в городе раздавались взрывы, после которых возник пожар.

Один человек погиб, 19 получили ранения, заявил Кипер.

После атаки на Крымский мост в ночь на 17 июля Минобороны России несколько раз отчитывалось об «ударах возмездия» по производствам и местам хранения безэкипажных катеров-беспилотников близ Одессы. Тогда же перестала действовать зерновая сделка. Взрывы в городе звучали четыре ночи подряд: с 18 по 21 июля.

Читайте на РБК Pro
Аэрофобия «лечится»: как перестать бояться летать на самолетах
10 профессий, которые никогда не сможет заменить искусственный интеллект
Когда и почему ждать роста цен на золото
Испания или Португалия: куда легче перебраться «цифровому кочевнику»

Министерство обороны с начала военной операции заявляет, что не наносит удары по гражданским объектам.

Об ударах по объектам в городе в ночь на 23 июля Минобороны России на момент публикации не сообщило.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Одесса взрывы
Материалы по теме
В Одессе после воздушной тревоги прогремели взрывы
Политика
В Минобороны Украины сообщили о последствиях ночных ударов по Одессе
Политика
Минобороны сообщило о продолжении «ударов возмездия» под Одессой
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter