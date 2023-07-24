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В Измаиле раздались взрывы

ZN: в Измаиле Одесской области раздались взрывы
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Военная операция на Украине
В Измаиле прозвучали взрывы, местных жителей попросили проследовать в укрытия и не покидать их до выключения сирен. Минобороны после взрыва на Крымском мосту несколько раз отчитывалось об «ударах возмездия» в районе Одессы

В городе Измаил Одесской области Украины ночью раздались взрывы, сработали силы противовоздушной обороны, пишет издание «Зеркало недели». ТСН сообщил о взрывах в Одесской области.

По данным «Зеркало недели», первые взрывы раздались в 2:38, во второй раз — около 3:00. «Суспільне Одеса» в 1:48 сообщило о включении сирен воздушной тревоги, они работали до 5:41.

Власти призвали жителей Одесской области не покидать укрытия.

После атаки на Крымский мост в ночь на 17 июля Минобороны России несколько раз отчитывалось об «ударах возмездия» по производствам и местам хранения безэкипажных катеров-беспилотников близ Одессы. Взрывы в городе звучали пять ночей подряд. С начала военной операции министерство заявляет, что не наносит ударов по гражданских объектам.

В ночь на 23 июля был разрушен Спасо-Преображенский собор — крупнейшим православный храм в Одессе. Минобороны России сообщило, что ударов по Спасо-Преображенскому собору не наносило, а все цели, по которым ударили российские военные в ночь на 23 июля были расположены «на безопасной дистанции от храмового комплекса». Ведомство предположило, что собор был разрушен «в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО» Украины.

В Измаиле раздались взрывы
В Измаиле раздались взрывы

 

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