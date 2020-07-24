В ЦИК заявили о расширении электронного голосования еще на два региона

В сентябре к Москве и Нижегородской области могут добавиться еще два региона, где голосовать разрешат дистанционно, заявила Элла Памфилова. Вопрос еще прорабатывается, конкретные субъекты глава ЦИК не назвала

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

К Единому дню голосования в сентябре список регионов с разрешенным электронным голосованием может быть расширен, ЦИК сейчас обсуждает возможность продолжения этого эксперимента. Об этом, как сообщает «РИА Новости», сообщила глава комиссии Элла Памфилова. По ее словам, комиссия уже наметила два региона.

«Скорее всего, в понедельник мы будем этот вопрос обсуждать, мы продолжаем эксперимент по электронному дистанционному голосованию. Мы два региона наметили, если все пойдет так, как мы считаем нужным, если Минкомсвязь вместе с «Ростелекомом» нам докажут, что все готово, тоже будем проводить», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК не уточнила, какие регионы будут признаны готовыми к такому виду голосования.

В ходе голосования по поправкам к Конституции, которое прошло с 25 июня по 1 июля, возможность дистанционного электронного волеизъявления была предоставлена гражданам в двух регионах — Москве и Нижегородской области.