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В ЦИК заявили о расширении электронного голосования еще на два региона

В сентябре к Москве и Нижегородской области могут добавиться еще два региона, где голосовать разрешат дистанционно, заявила Элла Памфилова. Вопрос еще прорабатывается, конкретные субъекты глава ЦИК не назвала
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

К Единому дню голосования в сентябре список регионов с разрешенным электронным голосованием может быть расширен, ЦИК сейчас обсуждает возможность продолжения этого эксперимента. Об этом, как сообщает «РИА Новости», сообщила глава комиссии Элла Памфилова. По ее словам, комиссия уже наметила два региона.

«Скорее всего, в понедельник мы будем этот вопрос обсуждать, мы продолжаем эксперимент по электронному дистанционному голосованию. Мы два региона наметили, если все пойдет так, как мы считаем нужным, если Минкомсвязь вместе с «Ростелекомом» нам докажут, что все готово, тоже будем проводить», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК не уточнила, какие регионы будут признаны готовыми к такому виду голосования.

Как жители России голосуют по поправкам в Конституцию. Фоторепортаж
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В ходе голосования по поправкам к Конституции, которое прошло с 25 июня по 1 июля, возможность дистанционного электронного волеизъявления была предоставлена гражданам в двух регионах — Москве и Нижегородской области.

В июне, когда ЦИК решала вопрос о разрешении дистанционного голосования в регионах, в предварительном списке значились пять субъектов Федерации: Москва, Нижегородская область, Санкт-Петербург, Карелия и Красноярский край. Однако на заседании комиссии 4 июня готовыми к голосованию через интернет были признаны только два из них. Всего в списки электронного голосования вошли 1,19 млн избирателей (из них 1,051 млн — в Москве, 139,6 тыс. — в Нижегородской области).

Явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%
Общество
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Итоговая явка на электронном голосовании составила 93,02%. При этом 62,33% электронных избирателей в Москве проголосовали за поправки к Конституции, против — 37,67%. В Нижегородской области за поправки проголосовали 59,69%, против — 40,31%.

В ходе онлайн-голосования произошло несколько инцидентов. 25 июня в работе сайта, на котором проходило дистанционное электронное голосование, произошел кратковременный сбой. В ЦИК его объяснили одновременным подключением большого числа избирателей. 27 июня хакерской атаке подверглась система онлайн-голосования по поправкам к Конституции. Кроме того, 26 июня DDoS-атаке подвергся сайт Центральной избирательной комиссии. Атака оказалась не очень мощной, сайт сохранил доступность и работоспособность.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: голосование, ЦИК, Элла Памфилова
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