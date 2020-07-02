Наблюдатели подвели итоги первого масштабного онлайн-голосования

В Москве на электронном голосовании за поправки в Конституцию проголосовали 62,33%, против — 37,67%, в Нижегородской области — 59,69% против — 40,31%, общая явка — 93,02%

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Около 21:00 в понедельник стали известны результаты онлайн-голосования после их расшифровки. По данным штаба электронного голосования, 62,33% электронных избирателей в Москве проголосовали за поправки в Конституцию, против — 37,67%. В Нижегородской области за поправки проголосовали 59,69%, против — 40,31%, свидетельствуют данные штаба. Один бюллетень признан недействительным.

Всего на онлайн-голосование зарегистрировались 1 190 726 человек, из них 1 051 000 жители столицы. Итоговая явка на электронное голосование составила 93,02%.

Интернет-голосование проходило в двух регионах — Москве и Нижегородской области — с 25 по 30 июня. Вечером 30 июня зампред Центризбиркома Николай Булаев заявил об отсутствии жалоб на электронном голосовании.

«Все, что касается обвинения власти — административный ресурс, карусели, вбросы и так далее — такого рода жалоб мы пока не имеем. И мне кажется, что в этой части мы совершили некий прорыв», — подчеркнул он.