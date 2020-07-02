Наблюдатели подвели итоги первого масштабного онлайн-голосования

У некоторых москвичей возникали проблемы с регистрацией на онлайн-голосование. В частности, четыре человека сообщили РБК об отказе системы в регистрации на электронное голосование без объяснения причин.
На «Карту нарушений» от избирателей поступали жалобы на трудности, связанные с регистрацией на онлайн-голосование, а за день до голосования некоторым пришел отказ в электронном голосовании, подтверждает член совета движения наблюдателей «Сонар» Дмитрий Нестеров. «Люди открывали электронный бюллетень, но не могли проголосовать — и колл-центры им в этом помочь не могли. Сегодня часть этих людей пришла на участки, чтобы проголосовать лично, однако система проверки электронного голосования отметила их как проголосовавших», — продолжает он.
РБК направил запрос главному разработчику системы онлайн-голосования Артему Костырко.
При действующей процедуре электронного голосования у наблюдателей не было возможности проконтролировать соблюдение тайны голосования, а также проконтролировать, кто голосует по ту сторону экрана, говорит сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. «В будущем во избежание таких рисков мы бы советовали вводить дополнительную биометрическую идентификацию электронных избирателей», — продолжает он, замечая, что
наблюдатели хотели бы быть уверены, что анонимизация голосов происходит безвозвратно (в системе онлайн-голосования есть модуль, который разделяет информацию о голосе и персональные данные граждан. — РБК). И пока никаких свидетельств о том, что анонимность нарушается, нет, добавил он.
Что касается самого голосования, то существует риск подмены голоса, если голосование происходит через браузер и если компьютер инфицирован, писали «Открытые медиа» со ссылкой на IT-специалистов.
Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, комментируя публикацию «Открытых медиа», заявил, что «заменить голос [избирателей при онлайн-голосовании] нельзя». «Чтобы это сделать, компьютер проголосовавшего пользователя нужно заразить вирусом, который меняет голоса. Насколько мы знаем, ни у кого ничего подобного не было», — заметил он.
По мнению Мельконьянца, риски фальсификаций находятся на стыке онлайна и офлайна, когда на избирательных участках нарушается процедура составления списков и у избирателей появляется возможность проголосовать дважды. О двойном голосовании сообщал, в частности, ведущий «Дождя» Павел Лобков. О возможности проголосовать дважды, которой он не воспользовался, сообщил у себя в Facebook также эксперт «Голоса» Василий Вайсенберг.
Комментируя тему двойного голосования, зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что Лобков совершил административное правонарушение и может быть наказан штрафом в 30 тыс. руб. В Мосгоризбиркоме заявили, что голоса в подобных ситуациях будут учтены только один раз, а к членам комиссий, выдавшим людям бюллетени, примут дисциплинарные меры.