Явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В электронном голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие более 1 млн человек, явка достигла 90,3%. Об этом сообщает оперативный штаб по наблюдению за голосованием.

По состоянию на 10:00 мск выдано 1 млн 75 тыс. бюллетеней.

Голосовать онлайн могут жители Москвы и Нижегородской области. Дистанционное голосование продлится с 25 по 30 июня.

Ранее журналист «Дождя» Павел Лобков заявил, что он смог проголосовать по поправкам дважды — онлайн и на избирательном участке. После публикации МВД завело административное дело и начало проверку. Россиянка Яэль Ильински, проживающая в Израиле, сообщила, что смогла проголосовать трижды, использовав электронное голосование и бюллетени дипломатических ведомств. Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что за двойное голосование предусмотрена уголовная ответственность. Она пояснила, что за рубежом можно проголосовать только по факту явки на участок.