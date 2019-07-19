Путин потребовал от властей исключить чванство и хамство к гражданам

По его словам, руководители властей любого уровня должны «сделать все, чтобы ничего подобного люди не видели», а также призвал относиться к гражданам «уважительно и с пониманием»

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / AP)

Власти любого уровня не должны допускать хамства в отношении граждан и обязаны относиться к ним с уважением. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, передает ТАСС.

Целью муниципальных, региональных федеральных властей является создание достойных условий для жизни людей, сказал глава государства. Путин отметил, что это особенно важно, когда они оказываются в сложной ситуации, как сегодня жители Иркутской области.

Президент добавил, что «в этой связи на любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство». «К сожалению, люди и с этим сталкиваются. Удивительно, но факт», — отметил Путин. Кроме того, он попросил руководителей «сделать все, чтобы ничего подобного люди не видели», а также относились к россиянам «уважительно и с пониманием».

Ранее стало известно, что мэр затопленного из-за паводка Нижнеудинского района Иркутской области Сергей Худоногов подал в отставку. Политсовет «Единой России» также принял решение исключить чиновника из партии из-за дискредитации власти.

Поводом для решения стала информация, согласно которой 2 июля Худоногов, используя свое служебное положение, привлек коммунальные службы к восстановлению своего дома, тогда как дома простых жителей оставались подтопленными.