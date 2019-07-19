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Путин потребовал от властей исключить чванство и хамство к гражданам
По его словам, руководители властей любого уровня должны «сделать все, чтобы ничего подобного люди не видели», а также призвал относиться к гражданам «уважительно и с пониманием»
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / AP)

Власти любого уровня не должны допускать хамства в отношении граждан и обязаны относиться к ним с уважением. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, передает ТАСС.

Целью муниципальных, региональных федеральных властей является создание достойных условий для жизни людей, сказал глава государства. Путин отметил, что это особенно важно, когда они оказываются в сложной ситуации, как сегодня жители Иркутской области.

Президент добавил, что «в этой связи на любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство». «К сожалению, люди и с этим сталкиваются. Удивительно, но факт», — отметил Путин. Кроме того, он попросил руководителей «сделать все, чтобы ничего подобного люди не видели», а также относились к россиянам «уважительно и с пониманием».

Ранее стало известно, что мэр затопленного из-за паводка Нижнеудинского района Иркутской области Сергей Худоногов подал в отставку. Политсовет «Единой России» также принял решение исключить чиновника из партии из-за дискредитации власти.

Поводом для решения стала информация, согласно которой 2 июля Худоногов, используя свое служебное положение, привлек коммунальные службы к восстановлению своего дома, тогда как дома простых жителей оставались подтопленными.

На прошлой неделе СК возбудил в отношении главы Нижнеудинского района уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК). По словам самого Худоногова, на его участке стоит «маленькая баня», где «нечего ни закачивать, ни выкачивать».

Фотогалерея 
Наводнение в Иркутской области. Фоторепортаж

19 июля Путин приехал в Иркутскую область во второй раз с момента начала паводка и пообщался с местными жителями, пострадавшими от наводнения. На совещании вице-премьер Виталий Мутко доложил президенту, что некоторые строения в области все еще остаются без электричества.

Президент назвал работы по устранению последствий паводка в регионе неудовлетворительными. Он также негативно оценил работу по информированию граждан, распределение гуманитарной помощи и восстановление жилья. «Сами слышали — не знают, куда пойти, информации нет никакой, на что человек имеет право, на что не может рассчитывать», — сказал Путин.

Помимо прочего, глава государства потребовал «максимально быстро» разобраться с невыплатой денежной помощи пострадавшим от паводка. Путин удивился, что некоторые жители до сих пор не получили «даже по 10 тыс. руб.». «Это что такое? Как это понимать? Я прошу с этим срочно разобраться, навести порядок здесь», — добавил президент. (цитата по «РИА Новости»).

Он призвал проводить восстановительные работы, ориентируясь на результат, а не «для галочки». «Эти отчеты и галочки никому не нужны. Следует оперативно восстановить жилье, инженерную и социальную инфраструктуру», — сказал Путин. Он также призвал обеспечить жителей пострадавших районов жильем уже до начала зимы.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня после обильных осадков. Вода вышла из берегов в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей, подтопив дома в 96 населенных пунктах. Жертвами наводнения стали 25 человек, еще несколько до сих пор считаются пропавшими без вести. По оценкам местных властей, сумма ущерба составляет 31 млрд руб.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Владимир Путин, Иркутская область, паводок
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