Тереза Мэй покинула пост премьер-министра Великобритании

Тереза Мэй сложила полномочия премьер-министра Великобритании. Новым главой британского правительства стал Борис Джонсон

Тереза Мэй (Фото: Toby Melville / Reuters)

Тереза Мэй сложила полномочия премьер-министра Великобритании и прибыла в Букингемский дворец, чтобы королева Елизавета II приняла ее отставку. Об этом сообщает The Guardian.

Перед тем как отправиться к королеве, Мэй выступила с прощальной речью на Даунинг-стрит. «Я собираюсь отправиться в Букингемский дворец, чтобы подать прошение об отставке ее величеству королеве и посоветовать ей попросить Бориса Джонсона сформировать новую администрацию», — сказала она, пожелав новому премьер-министру успехов на этом посту.

По ее словам, главная задача, которая стоит перед новым главой британского правительства, — это завершение процедуры выхода страны из ЕС «таким способом, который будет полезен для всей Великобритании». Сделать это можно, только объединившись с другими, добавила она.

«Служить премьер-министром Великобритании — это большая честь. Вы ничего не добьетесь в одиночку, и поэтому мои последние слова искренней благодарности я направляю в адрес моих коллег», — добавила она.