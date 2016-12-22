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Экономисты оценили сокращение российской экономики из-за роста НДС
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Экономисты оценили сокращение российской экономики из-за роста НДС
Экономика, 17:32
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Экономисты оценили сокращение российской экономики из-за роста НДС
Планируемое повышение НДС приведет к снижению ВВП, потребления, инвестиций на 0,4–0,6%, подсчитали в РАНХиГС. Но из всех способов профинансировать связанные с майским указом расходы этот — наименее болезненный
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Повышение ставки НДС с 2019 года с 18 до 20% приведет к снижению ВВП, потребления, инвестиций и внешней торговли России по сравнению с гипотетической траекторией, построенной без налоговых изменений. Такой вывод содержится в статье заведующего лабораторией макроэкономического моделирования Института Гайдара Андрея Полбина, опубликованной в свежем экономическом мониторинге РАНХиГС (*.pdf). «По нашим оценкам на основе модели общего равновесия, повышение ставки НДС с 18 до 20% обусловит снижение ВВП, потребления, инвестиций, экспорта и импорта по отношению к <…> базовому сценарию экономического развития приблизительно на 0,4–0,6%», — утверждает экономист.

Правительство никаких расчетов экономических последствий повышения НДС пока не предоставляло.

Повышение ставки НДС транслируется в увеличение инфляции, из-за чего снижается покупательная способность работающего населения, поскольку снижаются реальные зарплаты, объясняет Полбин. Это, в свою очередь, с точки зрения экономической теории приведет к снижению трудовых стимулов и уменьшению суммарных отработанных часов в экономике, что повлечет падение реального выпуска и реального агрегированного дохода, и, как следствие, потребления. «Инвестиции также упадут — меньшая занятость приведет к снижению доходности капитала, рост цен снижает доходы собственников капитала», — заключает автор.

Правительство, которое внесло в Госдуму законопроект о повышении НДС 16 июня, сообщало, что маневр принесет бюджету дополнительно 620 млрд руб. в год, а деньги пойдут «на развитие социальной инфраструктуры: образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культуру» — то есть на цели, обозначенные майским указом президента, говорил первый вице-премьер Антон Силуанов. Из-за повышения НДС инфляция может ускориться в 2019 году в пределах 1,5 п.п., до 4–4,5%, прогнозировал он, а Центробанк оценивал, что планируемые налоговые изменения увеличат инфляцию примерно на 1 п.п., причем бизнес может начать закладывать будущее повышение НДС в цены уже в этом году.

Тем не менее повышение НДС в сравнении с другими возможными вариантами изменения налоговых ставок «представляется наименее болезненным», отмечается в статье Полбина. Повышение ставки НДФЛ или страховых взносов привело бы к тем же макроэкономическим эффектам в виде снижения стимулов для работающего населения, но выбор в пользу НДС предпочтительнее, так как у него более высокая налогооблагаемая база (в 2017 году база НДС только по основной ставке 18% составила 159 трлн руб., по данным ФНС). Следовательно, налоговую ставку в данном случае достаточно увеличить на пару процентных пунктов, в то время как ставку страховых взносов понадобилось бы повысить на 4 п.п., чтобы обеспечить соизмеримые дополнительные доходы, показывают расчеты РАНХиГС.

Другая альтернатива — повышение налога на прибыль — «в большей мере бьет по совокупным инвестициям», отмечает Полбин.

Есть и более эффективные меры, которые теоретически могли бы без увеличения налогов решить задачу исполнения майского указа, признает он: например, снижение расходов на оборону, увеличение эффективности госсектора и госзакупок, снижение уровня коррупции. Но первый вариант практически невероятен «в условиях текущей геополитической обстановки», а перспективы других «пока весьма размыты».

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: НДС , налоговый маневр
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