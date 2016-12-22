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Глава РСПП назвал повышение НДС «наименьшим злом»
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Глава РСПП назвал повышение НДС «наименьшим злом»
Экономика, 15:55
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Глава РСПП назвал повышение НДС «наименьшим злом»
Повышение НДС до 20% является «наименьшим злом» и посильно для бизнеса, заявил глава РСПП Александр Шохин. Это позволит не увеличивать налоги на труд и провести бюджетный маневр в пользу здравоохранения и образования, считает он
Александр Шохин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Повышение НДС до 20% является наименьшим злом, а бизнес сможет с этим справиться, заявил журналистам глава Российской торгово-промышленной палаты (РСПП) Александр Шохин после совещания о мерах по развитию экономики и социальной сферы, которое прошло у премьер-министра Дмитрия Медведева, передает корреспондент РБК.

«Бизнес, безусловно, хотел бы, чтобы фискальная система была стабильна. Но предложение правительства по повышению НДС мы, честно говоря, считаем наименьшим злом из всех вариантов целевого финансирования программ, связанных с реализацией майского указа президента», — сказал он. «Мы понимаем, что сделать маневр в пользу образования, здравоохранения, развития инфраструктуры в нынешних условиях достаточно трудно <...> источники нужно искать уже сейчас», — добавил глава РСПП.

По словам Шохина, повышение НДС — это посильная для бизнеса мера. «Мы анализировали вместе с правительством, самостоятельно, с компаниями — членами РСПП, другими бизнес-объединениями и пришли к выводу, что некоторое повышение НДС — это то, с чем мы можем справиться», — подчеркнул Шохин.

В связи с повышением НДС у бизнеса есть два фактора для беспокойства, сказал РБК президент «Деловой России» Алексей Репик, также участвовавший в совещании. «Есть категории [продукции], где спрос очень эластичен по цене, и повышение даже на несколько процентов цены продукции через повышение НДС может привести к серьезному сокращению покупательской способности и спроса», — сказал Репик, отметив, что нужны адресные меры поддержки для малообеспеченных людей.

Второй фактор связан с разницей в зарплатах в бюджетном секторе и частных компаниях. «Для нас важно, чтобы рост НДС не привел к росту зарплат в бюджетном секторе, потому что уже сейчас многие частные предприятия серьезно испытывают такую проблему, что кадры предпочитают работать в госсекторе», — указал Репик. По словам главы «Деловой России», к этому привела политика властей по повышению зарплат работников госсектора.

Бизнес-объединения поддерживают позицию правительства, согласно которой «налоги на ФОТ (фонд оплаты труда. — РБК) сохранятся на уровне 30%», подчеркнул Шохин, имея в виду уровень страховых взносов. Сейчас такая ставка взносов называется льготной и все время продлевается, напомнил он. Решение правительства закрепить ее на постоянной основе — хорошее решение, считает Шохин. «И мы не хотели бы, чтобы при обсуждении в том числе пенсионной реформы появились инициативы еще накинуть на эти 30% дополнительные страховые платежи», — рассказал глава РСПП.

Ранее, 15 июня, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов рассказывал, что бизнес с пониманием воспринял предложение правительства о повышении ставки НДС с 18 до 20%. «Вопрос увеличения НДС при одновременном снижении прямых налогов и упрощении возмещения НДС был с пониманием воспринят коллегами из бизнеса», — заметил министр. Глава Минфина подчеркнул, что ресурсы, которые будут получены от уплаты НДС, пойдут «на развитие инфраструктуры, на развитие новых секторов экономики, и,​ таким образом, будет осуществляться участие бизнеса». «Поскольку будут новые заказы, бизнес получит спрос со стороны государства, и это тоже подстегнет работу наших предприятий», — пояснил он.

С 1 января 2019 года ставка НДС будет поднята с 18 до 20%, объявил 14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев. По оценке Минфина, из-за повышения ставки НДС инфляция может ускориться в пределах 1,5 п.п., до 4–4,5% в 2019 году. В ЦБ заявили, что при повышении НДС до 20% рост цен ускорится на 1 п.п. В ЦБ отметили, что частично это может быть заметно уже в 2018 году.

Авторы: Екатерина Копалкина, Юлия Старостина.
При участии: Анна Могилевская.
Теги: НДС , повышение налогов , Александр Шохин
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