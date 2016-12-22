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Силуанов посчитал приемлемой инфляцию из-за повышения НДС
Экономика, 15:44
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Силуанов посчитал приемлемой инфляцию из-за повышения НДС
Рост инфляции в 1–1,5%, вызванный повышением НДС, не станет критичным для россиян, полагает первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов. Он напомнил, что раньше темпы роста цен в стране достигали двузначных показателей
Антон Силуанов (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Увеличение налога на добавленную стоимость вызовет повышение инфляции на 1–1,5%, признал глава Минфина и первый вице-премьер Антон Силуанов в эфире программы «Познер» на «Первом канале». В то же время он отметил, что подобное повышение цен не отразится радикально на благосостоянии россиян.

По оценкам Минфина, рост инфляции от повышения НДС на два процентных пункта составит 1–1,5%. В то же время, напомнил Силуанов, рост цен не должен коснуться тех товаров, по которым останется льготная ставка в 10% НДС. В их число входит ряд продовольственных товаров, медицинские препараты, школьная форма и другие социально значимые товары.

«У нас сейчас инфляция, мы планируем наш целевой показатель в 4%. В этом году мы ожидаем 3%. Произойдет в следующем году повышение на 1–1,5%, будет около четырех, условно говоря, 4–4,5%. Почувствуют это граждане? Ну, конечно, почувствуют. Да, разумеется, почувствуют это, но так ли они почувствуют, как это было раньше, когда инфляция у нас росла двузначными числами?» — сказал Силуанов.

Инфляционные ожидания россиян достигли максимума с осени прошлого года
Финансы

Согласно оценке, данной Центробанком, повышение НДС увеличит инфляцию в России на 1 п.п. При этом годовая инфляция, по оценкам ЦБ, должна оказаться на уровне 3,5–4% (в мае она составила 2,4%). В 2019 году Банк России прогнозирует кратковременное повышение инфляции до 4–​4,5%.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Антон Силуанов , Владимир Познер , НДС , Налоги
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