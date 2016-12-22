Минэкономразвития обновило прогноз после санкций США и поручений Путина

Курс доллара на конец года составит 62 руб., следует из обновленного прогноза Минэкономразвития. ВВП вырастет на 1,9%, а в 2019 году — лишь на 1,4%

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Средний курс доллара в 2018 году составит 60,8 руб., следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития. На конец года он составит 62 руб. за доллар. Об этом сообщил журналистам источник в финансово-экономическом блоке правительства, информацию подтвердил РБК федеральный чиновник, знакомый с нынешним вариантом прогноза.

Правительство должно было подготовить обновленный прогноз социально-экономического развития еще в мае, однако не успело этого сделать. В пояснительной записке к поправкам в бюджет говорилось, что они не учитывают апрельское расширение антироссийских санкций США и задачи, которые в своем послании 1 марта поставил президент Владимир Путин. Как отметил источник, текущая версия прогноза учитывает все предложения, сделанные правительством, включая пенсионные реформы и повышение НДС, а также влияние последних санкций США.

В действующем базовом сценарии Минэкономразвития заложен доллар по 64,7 руб. в 2018 году, однако министр экономического развития Максим Орешкин в июне уточнил, что по прогнозу МЭР средний курс доллара в этом году составит чуть более 60 руб. Сейчас доллар торгуется в районе 63 руб.

Инфляция по итогам июня должна составить 2,1%, а к концу года ускориться до 2,9–3,1%, рассказал источник (последние три месяца рост цен держится на уровне 2,4% в годовом выражении). При этом в 2019 году она может вырасти — пик придется на первый квартал, когда инфляция может достичь 4,5%. По итогу следующего года этот показатель составит 4,3%, отметил он.

«Прогноз учитывает частичный эффект от повышения НДС с января уже в этом году. Совокупный эффект от повышения НДС составит чуть более 1% [для инфляции], а точнее — 1–1,2%, но основной эффект придется на следующий [год]», — сказал источник.

Как отметил собеседник, ускорение инфляции скажется на доходах населения и на потребительских расходах. «В первом полугодии будет ощущаться негативный эффект, связанный с перераспределением доходов в структуре экономики — НДС начнет собираться сразу, тратиться бюджет начнет ближе ко второму полугодию», — отметил он.

Изменится и прогноз по нефти, добавил источник: «Сейчас базовый сценарий по нефти на 2019 год составляет $63,4 за баррель и постепенное снижение к 2024 году до уровня $53,5 за баррель».

Рост инвестиций в 2018 году составит 3,5% (вместо ожидавшихся до этого 4,7%). В 2019 году он замедлится, сказал собеседник, до 3,1% (вместо 5,6%). С 2020 года, как говорится в прогнозе, реализация мер правительства по инвестициям позволит им достичь темпов выше 6% (в прошлом прогнозе было 5,7%).

Рост ВВП в 2018 году составит 1,9%, сказал журналистам источник, в 2019-м — 1,4% (ранее ожидалось 2,1 и 2,2% соответственно). Показатель по первому кварталу этого года будет пересмотрен и составит 1,5% в годовом выражении (сейчас 1,3%). Это произойдет на фоне пересмотра данных Росстата по промышленности — если раньше ведомство сообщало, что в январе—апреле индекс промышленного производства составил 1,8%, то в июне Росстат указал, что он достиг 3,2%. В частности, в мае промышленность выросла на 3,7%, в апреле — 3,9% (вместо 1,3%, по более ранним данным). Росстат объяснял это тем, что данные по производству пересмотрели сами предприятия, которые подают отчетность (их предварительные оценки были пессимистичнее реального производства), и подчеркивал, что не менял методологию.

«Темпы роста промышленности в 2018 году составят 2,5%, в следующем они должны быть не ниже 2%», — сообщил источник.

Рост реальной заработной платы в 2018 году ожидается на уровне 6,3%, а в следующем году составит всего 1%, сказал он. Такое падение темпов обусловлено снижением экономической активности и ускорением инфляции, пояснил собеседник.