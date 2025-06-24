Сийярто рассказал, как НАТО избежало прямого столкновения с Россией

Вопрос о членстве Украины в НАТО не стоит на повестке дня в альянсе, поэтому блок смог избежать прямого столкновения с Россией, написал Сийярто. Путин называл сообщения о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью»

Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

НАТО смогло избежать прямого столкновения с Россией, поскольку вопрос о членстве Украины в альянсе не стоит на повестке дня. Об этом заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто в соцсети X.

«Поскольку вопрос о членстве Украины в НАТО снят с повестки дня, прямой конфронтации с Россией удалось избежать. Рациональность возобладала», — написал министр.

По его словам, на саммите НАТО в Гааге, который пройдет с 24 по 25 июня, впервые с 2022 года основное внимание будет уделено не усилению поддержки Украины, а укреплению альянса и коллективной обороны.

Россия выступает против присоединения Украины к НАТО. Стремление соседней страны стать членом альянса Москва называет одной из причин начала военной операции.

Внимание к Украине на саммитах НАТО постепенно росло в последние годы. Так, на 75-м саммите блока, который в 2024 году прошел в Вашингтоне, лидеры стран альянса заверили Украину в долгосрочной поддержке. В итоговом заявлении был отдельный раздел, посвященный долгосрочной помощи Киеву в сфере безопасности. В основной части коммюнике также подчеркивалось, что «будущее Украины — в НАТО», хотя официально та приглашения в блок не получила. Украина была упомянута в документе более 60 раз. Для сравнения: в заявлении, принятом по итогам саммита 2023 года, она упоминалась 47 раз, а в коммюнике, согласованном годом ранее, — 13 раз.

Администрация президента США Дональда Трампа добивается, чтобы в итоговом коммюнике саммита НАТО упоминание Украины было сведено к минимуму, сообщили источники журнала Newsweek. Европейский чиновник сказал изданию, что в предварительной версии документа содержится лишь одно упоминание оборонных возможностей Украины, а расширенная формулировка о поддержке Киева отсутствует.

Ущерб от гипотетического конфликта России и НАТО для мировой экономики, по подсчетам Bloomberg, может составить $1,5 трлн за первый год. Потери могут быть гораздо значительнее, если конфликт распространится за пределы стран Балтии. Вместе с тем агентство со ссылкой на оценку европейских разведок признает — признаков того, что Россия планирует конфликт на территории НАТО, нет.

Президент России Владимир Путин называл заявления о планах страны напасть на НАТО «невероятной ложью». В Кремле отмечали, что странам блока необходимо показать Россию «в виде монстра», чтобы мотивировать членов альянса согласиться установить базовый уровень расходов на оборону в размере 5% ВВП.