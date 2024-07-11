О чем лидеры НАТО договорились на саммите в Вашингтоне Украине пообещали €40 млрд, но в альянс не пригласили

На саммите НАТО Украину в альянс не пригласили, но заверили в долгосрочной поддержке. Альянс также сделал «самое серьезное послание» Китаю, а США объявили о размещении своих ракет средней дальности в Германии

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Что говорится о России и Украине в итоговом коммюнике саммита НАТО

Итоговый документ 75-го саммита НАТО, завершившегося в Вашингтоне 10 июля, содержит 38 пунктов, а также отдельный раздел, посвященный долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности. В основной части коммюнике также подчеркивается, что «будущее Украины в НАТО». Однако официальное приглашение присоединиться к альянсу республике направят лишь тогда, когда «союзники договорятся и будут выполнены все необходимые условия». В то же время в документе отмечено, что Украина становится все более политически интегрированной с альянсом и союзники обещают поддерживать ее «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции», а для вступления в НАТО стране потребуются «дополнительные демократические реформы». Альянс назначил «старшего представителя» на Украине, который поможет в работе над реформами и другими необходимыми для интеграции изменениями.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил телеканалу М1, что Будапешт поддержит итоговое заявление, только если там будет сказано: решение о возможном приеме Украины в НАТО должно быть единогласным. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что не может назвать точную дату присоединения, поскольку для принятия такого рода решения должно быть согласие всех стран блока.

The New York Times ранее со ссылкой на источники сообщила, что из итогового документа саммита может быть убрана формулировка о «необратимости» вступления Украины в альянс, на которой настаивал Киев. Издание отмечало, что единое мнение по этому вопросу еще не достигнуто, хотя все больше американских и европейских чиновников считает, что Киев в конечном итоге сможет присоединиться к альянсу. В то же время CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что именно Белый дом поддержал использование этой формулировки.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил на своей странице в соцсети X союзников за поддержку и принятие решений, которые приближают Украину к укреплению безопасности ее народа.

В коммюнике саммита подчеркивается, что военная операция России на Украине «разрушила мир и стабильность в евроатлантическом регионе и серьезно подорвала глобальную безопасность». На открытии саммита Столтенберг заявил, что самый большой риск для НАТО — риск победы России на Украине. «Мы не можем этого допустить», — сказал он, призвав страны блока еще активнее поддерживать Киев.

В НАТО также беспокоятся, что Россия «продолжила диверсифицировать свои ядерные силы, в том числе за счет разработки новых ядерных систем и развертывания ударных средств малой и средней дальности, что представляет растущую угрозу для Североатлантического союза». В этой связи страны НАТО решили продолжить придерживаться политики ядерного сдерживания, в том числе путем «усовершенствования ядерного потенциала».

К следующему саммиту альянс планирует разработать рекомендации по стратегическому подходу НАТО к России с учетом меняющейся обстановки в области безопасности. В документе заявлено, что всеобъемлющая угроза, которую Россия представляет для НАТО, будет сохраняться в долгосрочной перспективе.

«Россия восстанавливает и расширяет свой военный потенциал, а также продолжает нарушать воздушное пространство и совершать провокационные действия. Мы солидарны со всеми союзниками, которых затрагивают эти действия», — гласит коммюнике. Одновременно в нем отмечено, что НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России. «Мы по-прежнему готовы поддерживать каналы связи с Москвой, чтобы снизить риск и предотвратить эскалацию», — указано в коммюнике.

Одной из целей НАТО заявлено «развитие присутствия в Финляндии», которая имеет протяженную границу с Россией. Кроме того, альянс собирается продолжить расширение в Черноморском регионе и на Восточных Балканах.

С присоединением к НАТО Финляндии (апрель 2023-го) и Швеции (март 2024-го) сухопутная граница стран блока с Россией увеличилась более чем вдвое, с 1215 до 2600 км (протяженность российско-финской границы — около 1300 км), а Балтийское море оказалось, за исключением калининградского побережья и Финского залива, окружено странами альянса.

На полях саммита НАТО министры обороны Болгарии, Греции и Румынии договорились создать военный логистический коридор для оперативной переброски войск на восточный фланг альянса. О подписании соответствующего письма сообщил глава оборонного ведомства Греции Никос Дендиас. Греческая Kathimerini уточняет, что этот коридор должен соединить в военную сеть четыре стратегически важных портовых города — Салоники, Александруполис, Варну и Констанцу, это позволит странам блока быстро перемещать военные соединения «внутри Европы и за ее пределами».

В начале июня британская The Daily Telegraph сообщила, что НАТО планирует создать несколько сухопутных коридоров для быстрой переброски по Европе американских войск и бронетехники в случае крупного наземного конфликта с Россией. Как основной рассматривается план высадки в Роттердаме, а из этого порта они отправятся на передовую по железным дорогам в Польшу через Нидерланды и Германию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия НАТО требуют от России ответных мер. «Мы видим решение, принятое в НАТО, по созданию логистических хабов в причерноморских городах, по открытию дополнительных точек в Европе. И мы видим, что фактически военная инфраструктура НАТО постоянно поступательно движется в сторону наших границ», — отметил он (цитата по ТАСС), подчеркнув, что «это очень серьезная угроза для национальной безопасности нашей страны» и для контрсдерживания НАТО потребуются продуманные, скоординированные и эффективные ответные меры.

Заместитель председателя Совета безопасноти России Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале, что стремление Украины вступить в Североатлантический альянс должно завершиться «либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО».

Какую военную помощь НАТО пообещало Киеву

Приложение к коммюнике, где речь идет о долгосрочной поддержке Украины, состоит из шести пунктов. Союзники пишут в нем, что с начала полномасштабного конфликта ежегодная помощь республике составила €40 млрд. В следующем году альянс хочет предоставить поддержку минимум на ту же сумму, а начиная с саммита в Гааге в 2025 году будет проводить ежегодную переоценку помощи.

Обязательства альянса затрагивают:

закупку военной техники;

поддержку в натуральной форме (товары, услуги, волонтерская помощь);

траты на логистику и содержание военной техники;

траты на подготовку военных;

операционные расходы;

инвестиции в оборонную инфраструктуру и промышленность Украины;

взносы в целевые фонды НАТО, в том числе на нелетальную помощь.

Чтобы справедливо распределить бремя этой помощи, решено пропорционально определить взносы каждой страны альянса с учетом в том числе доли ВВП, которую та тратит на оборону.

Какое «самое серьезное послание» направлено Китаю

Значительная часть совместной декларации, принятой по итогам вашингтонского саммита, посвящена Китаю, который, как утверждается, «продолжает бросать вызов интересам, безопасности и ценностям» Североатлантического альянса. В частности, страны НАТО заявили о растущей китайской угрозе в киберпространстве и космосе, а также выразили опасения в связи с наращиванием Пекином ядерного арсенала. В декларации отмечается, что НАТО по-прежнему открыто для конструктивного диалога, но повышает «устойчивость и готовность» к угрозам, исходящим от КНР.

Одним из направлений такой подготовки стало расширение сотрудничества с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, разделяющими тревогу из-за действий Китая. Уже третий год подряд в саммите НАТО участвовали лидеры Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи; Австралия была представлена вице-премьером. В прошлом году обсуждалась возможность открытия в Токио офиса НАТО, который стал бы центром налаживания связей с этими четырьмя странами, однако впоследствии подобные планы было решено отложить.

Особую тревогу НАТО вызывает сотрудничество Пекина с Москвой: в документе 32 страны альянса впервые совместно заявили, что КНР стала «решительным пособником» России в конфликте на Украине благодаря «безграничному» партнерству и «широкомасштабной поддержке оборонно-промышленной базы России» (подобные обвинения прежде звучали от отдельных участников альянса, в частности от США). «Мы призываем КНР как постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, несущего особую ответственность за соблюдение целей и принципов Устава ООН, прекратить любую материальную и политическую поддержку военных усилий России», — говорится в декларации. На итоговой пресс-конференции Столтенберг заявил, что страны альянса послали Китаю «самое серьезное из возможных посланий».

Постоянное представительство КНР при Евросоюзе ответило, что декларация НАТО «пропитана менталитетом времен холодной войны» и содержит «очевидную ложь и клевету». Официальный представитель дипмиссии подчеркнул, что Пекин не предоставляет летальные вооружения ни одной из сторон и жестко следит за соблюдением ограничений на импорт товаров двойного назначения, включая гражданские дроны. Россия также отрицает поставки из Китая вооружений или их компонентов.

Китайский представитель также упрекнул НАТО за попытку увязать безопасность в Европе с ситуацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Мы настоятельно призываем НАТО оставаться в рамках своей роли региональной оборонительной организации в Северной Атлантике. НАТО не должно становиться фактором, подрывающим мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, или инструментом, используемым определенными державами для поддержания гегемонии», — заявили в постпредстве.

Как США и Германия договорились о размещении ракет

В разгар саммита с совместным заявлением выступили США и Германия. Они сообщили, что в 2026 году Штаты начнут эпизодически развертывать в ФРГ ракеты большей дальности в рамках американской многодоменной тактической группы сухопутных войск (Multi-Domain Task Force), сформированной в Германии в 2021 году. Всего США планируют создать пять таких групп: помимо немецкой две уже есть в Азиатско-Тихоокеанском регионе, к ним добавят еще одну, а пятую сформируют внутри США, чтобы использовать для быстрого развертывания за рубежом.

По словам Пентагона, у ракет, которые США развернут в ФРГ, будет значительно бóльшая дальность, чем у тех, что уже размещены в Европе. Речь о следующих трех системах в неядерном оснащении.

Многоцелевые ракеты SM-6 (Standard Missile-6) дальностью 370 км. Их применяют военно-морские силы США, полномасштабное производство началось в 2015 году. Выполняют три задачи: противовоздушная оборона (ПВО), противоракетная оборона (ПРО), поражение надводных целей. Для поражения используют осколочно-фугасные боеголовки.

(Standard Missile-6) дальностью 370 км. Их применяют военно-морские силы США, полномасштабное производство началось в 2015 году. Выполняют три задачи: противовоздушная оборона (ПВО), противоракетная оборона (ПРО), поражение надводных целей. Для поражения используют осколочно-фугасные боеголовки. Крылатые ракеты Tomahawk дальностью от 1250 до 2500 км, которые могут нести обычную или ядерную боеголовку. Их запускают с кораблей, подводных лодок и наземных пусковых установок. Ракету разработали в 1972 году и с тех пор регулярно модифицируют. По информации компании-производителя Raytheon, США и союзники использовали Tomahawk с поддержкой GPS более 2,3 тыс. раз. В последний раз ее применили США и Британия в этом году для ударов по хуситам в Йемене.

дальностью от 1250 до 2500 км, которые могут нести обычную или ядерную боеголовку. Их запускают с кораблей, подводных лодок и наземных пусковых установок. Ракету разработали в 1972 году и с тех пор регулярно модифицируют. По информации компании-производителя Raytheon, США и союзники использовали Tomahawk с поддержкой GPS более 2,3 тыс. раз. В последний раз ее применили США и Британия в этом году для ударов по хуситам в Йемене. Разрабатываемое в США гиперзвуковое оружие, которое сейчас находится на стадии испытаний. Речь, в частности, о ракетах Dark Eagle дальностью около 2,7 тыс. км.

«Применение этого передового потенциала продемонстрирует приверженность Соединенных Штатов НАТО и их вклад в европейское комплексное сдерживание», — подчеркивает Пентагон.

Таким образом, впервые с 1980-х США разместят в Европе свои ракеты средней и меньшей дальности (РСМД, дальностью от 500 до 5,5 тыс. км). Эти системы были запрещены Договором о ликвидации РСМД, который СССР и США подписали в 1987 году. В 2018-м Вашингтон, обвинив Россию в нарушении условий документа, объявил о выходе из соглашения. Москва обвинения отвергла, выдвинув встречные претензии. В 2019 году договор прекратил действие. Россия предлагала НАТО ввести мораторий на развертывание таких ракет — альянс назвал его «игнорирующим реальность»; в итоге Россия объявила, что готова придерживаться такого моратория в одностороннем порядке, до тех пор пока Вашингтон не разместит свои РСМД в Европе или Азии.

В этом году США заявили, что развернут свои ракеты средней дальности в Азии для сдерживания Китая. В Москве ответили, что могут пересмотреть решение о моратории. «Вопрос ставился нами всегда в плоскости того, что появление подобных систем в любом регионе [приведет к ответным шагам]. Если американские военные планировщики сочтут, что Гуам для них более удобен, соответственно, это будет неотложным и абсолютно понятным образом оцениваться, анализироваться, из этого будут делаться выводы и в Москве, и в Пекине, и в других столицах. Здесь разницы нет», — сказал в апреле заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков (цитата по «РИА Новости»).

Комментируя заявление Пентагона, замминистра также отметил, что Москва к такому развитию событий начала готовиться давно. «А дальше военные и главнокомандующий [России] будут решать, где, как, что размещать, для того чтоб парировать эти угрозы. Так что мы будем под надежным щитом», — заявил Рябков каналу «Россия 24» (цитата по ТАСС). 4 июля, отвечая на вопросы журналистов на саммите ШОС в Астане, президент России Владимир Путин напомнил, что, когда США вышли из ДРСМД и сообщили о производстве таких ракет, Москва объявила себя вправе сделать то же самое. «Мы готовы начать производство. Мы уже, в принципе, дали соответствующее поручение промышленности, — заявил Путин. — <…> Если комплексы, ракеты средней и меньшей дальности американского производства где-то появятся, то мы тогда оставляем за собой право действовать зеркально».