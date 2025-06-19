Newsweek узнал о попытках сократить упоминание Украины в коммюнике НАТО

В последней версии итогового документа содержится лишь одно упоминание оборонных возможностей Украины, расширенная формулировка о поддержке Киева отсутствует, говорит источник издания

Белый дом в Вашингтоне, США (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Администрация президента США Дональда Трампа добивается того, чтобы в итоговом коммюнике саммита НАТО упоминание Украины было сведено к минимуму. Об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на источники.

Как сообщил изданию европейский чиновник, знакомый с актуальной версией проекта итогового заявления, в нем содержится лишь одно упоминание оборонных возможностей Украины, расширенная формулировка о поддержке Киева отсутствует.

Очередной саммит НАТО пройдет 24–25 июня в Гааге.

При Трампе США в определенной степени дистанцировались от Киева по сравнению с тем, как действовала администрация предыдущего президента страны, Джо Байдена. В начале своего срока Трамп вступил с украинским президентом Владимиром Зеленским в публичный конфликт. Также президент США возобновил контакты с российским коллегой Владимиром Путиным, прерванные при Байдене. США предприняли попытки выступить посредником в российско-украинском урегулировании.

На 75-м саммите НАТО, который в 2024 году прошел в Вашингтоне, лидеры стран альянса заверили Украину в долгосрочной поддержке. В итоговом заявлении был отдельный раздел, посвященный долгосрочной помощи Киеву в сфере безопасности. В основной части коммюнике также подчеркивалось, что «будущее Украины в НАТО», хотя официально страна приглашения в блок не получила.

Украина была упомянута в документе более 60 раз. В заявлении, принятом по итогам саммита 2023 года, она упоминалась 47 раз, а в коммюнике, согласованном годом ранее — 13 раз.

В итоговом документе 2025 года также может быть отражена новая цель по военным расходам для стран-членов альянса — 5% от ВВП, включая 3,5% на основные оборонные программы и 1,5% на военную инфраструктуру и логистику. Последний вариант был предложен генсеком НАТО Марком Рютте. Повысить оборонные расходы от членов альянса требует президент США Дональд Трамп. Некоторые члены блока, в частности, Испания, выступили против того, чтобы цель в 5% была обязательной для всех союзников.