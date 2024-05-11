Кремль объяснил планы ЕС об отправке войск риском «полного обвала» Киева

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Европейцы идут ва-банк из-за стремительного изменения ситуации на поле боя, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал обсуждения на Западе возможности отправки войск на Украину. Видео с заявлением Пескова опубликовал в телеграм-канале телеведущий Павел Зарубин.

«Сознательное нагнетание напряженности. Европейцы идут ва-банк. Они видят, что ситуация стремительно меняется, и она, собственно, чревата для украинцев полным обвалом», — считает пресс-секретарь главы государства. Он назвал подобные рассуждения среди представителей ЕС «сильно провокационными» и отметил, что сейчас «момент очень ответственный».

В феврале президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил отправку военнослужащих на Украину и проведение наземной операции против российской армии. По его словам, для появления французских военных в зоне боевых действий необходим прорыв фронта или соответствующий запрос Киева.

Позднее издание Politico писало , что Франция создает коалицию стран, готовых к потенциальной отправке военного контингента на Украину. В частности, эту инициативу поддержали Эстония, Латвия и Литва. Президент Украины Владимир Зеленский исключал необходимость в присутствии иностранных войск.

В Кремле предупреждали о рисках прямого конфликта между Россией и НАТО в случае появления на Украине западного контингента. Кадровые военнослужащие из Великобритании и Франции уже находятся в зоне боевых действий, утверждал глава российского МИДа Сергей Лавров.