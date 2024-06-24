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Политика ,  
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Путин позволил ФСБ участвовать в наборе призывников

Спецслужба будет участвовать в наборе призывников на военную службу «в целях комплектования органов безопасности». В декабре Путин разрешил срочникам проходить службу в пограничных войсках ФСБ
Военнослужащие пограничной службы ФСБ РФ
Военнослужащие пограничной службы ФСБ РФ (Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости)

ФСБ будет принимать участие в наборе призывников, следует из указа президента Владимира Путина.

Ведомство «в целях комплектования органов безопасности участвует в отборе граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу», говорится в документе.

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Указ также позволяет задействовать пограничников ФСБ в охране дипломатических представительств и консульских учреждений, а также других российских учреждений за границей. В декабре прошлого года ФСБ предлагала привлечь пограничников к охране представительств компаний за рубежом из-за «роста актов вандализма, числа протестных акций и демонстраций перед представительствами Российской Федерации и российских компаний за рубежом, а также попыток несанкционированного проникновения на территорию таких представительств».

В декабре Путин также разрешил призывникам проходить службу в пограничных войсках ФСБ, за исключением тех, кто был признан иноагентом, имеет иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, а также тех, у кого есть непогашенная судимость или кто употреблял наркотики. С октября 2022 года россияне, в том числе срочники и не пребывающие в запасе мужчины, могут заключать контракт для службы в ФСБ.

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Елена Чернышова
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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