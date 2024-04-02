Шойгу исключил участие призывников в военной операции на Украине

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Солдаты срочной службы не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Его слова приводит пресс-служба Минобороны.

По словам Шойгу, в соответствии с указом президента призыву на военную службу подлежат 150 тыс. человек, большинство из них получат военно-учетную специальность в учебных соединениях и воинских частях. Только после этого призывники отправятся к местам службы, уточнил министр.

Военнослужащие, у которых срок службы по призыву истек, «должны быть своевременно уволены и организованно отправлены к месту жительства», добавил Шойгу.

Военный призыв в России происходит два раза в год в одно и то же время: весенний — с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря. Однако в 2022 году из-за частичной мобилизации осенний призыв был перенесен с 1 октября на 1 ноября. Возраст призыва с 2024 года — от 18 до 30 лет, срок службы — один год.

Минобороны не в первый раз сообщает, что срочников не станут привлекать к участию в боевых действиях на Украине, поскольку там находятся исключительно контрактники. В конце декабря 2023 года военное ведомство отчитывалось, что всего контрактную службу в России проходят более 640 тыс. человек.

В конце марта Генштаб пообещал не привлекать срочников весеннего призыва к спецоперации. Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Евгений Бурдинский отметил, что в рамках подписанного президентом закона о повышении верхнего порога призывного возраста призывников, состоявших на воинском учете и достигших 27 лет до 1 января 2024 года, сняли с учета и перевели в запас.