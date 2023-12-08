ФСБ предложила использовать пограничников для охраны представительств
Пограничников ФСБ могут задействовать в охране представительств компаний за границей в связи с ростом антироссийских настроений — проект указа президента опубликован на портале проектов нормативных актов.
В пояснительной записке к документу отмечается, что на необходимость усиления мер безопасности указывает рост актов вандализма, числа протестов перед представительствами России и российских компаний за рубежом, а также попыток несанкционированного проникновения на их территорию.
«Предлагается наделить ФСБ России полномочиями по обеспечению участия военнослужащих пограничных органов в охране иных представительств (помимо дипломатических и консульских учреждений) России за рубежом», — отмечается в указе.
Ожидается, что общественное обсуждение проекта закончится 22 декабря.
В апреле неизвестные бросили «коктейль Молотова» в здание Российского центра науки и культуры в Никосии на Кипре. В результате здание загорелось.
Директор центра Алина Радченко отметила, что ущерб от пожара большой — сгорела вся стена, крыша, материалы. «Выбрана такая точка, где все офисные помещения», — сказала она.
В задачи Российского центра науки и культуры входит развитие двустороннего культурного, гуманитарного и научно-технического сотрудничества с Кипром, а также продвижение российской культуры и популяризация русского языка.
В МИД России выразили надежду, что власти Кипра гарантируют должную охрану и неприкосновенность российских дипломатических объектов.