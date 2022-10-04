Путин разрешил срочникам заключать контракт о службе в ФСБ

Президент Владимир Путин подписал указ о праве срочников заключать контракт о службе в ФСБ

Указ также разрешает заключать новый контракт в СВР и ФСБ с гражданином, проходившим военную службу по контракту, достигшим предельного возраста, но являющимся высококвалифицированным специалистом

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволив россиянам, в том числе солдатам-срочникам, служить в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ) по контракту. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь с ФСБ могут заключить контракт срочники, получившие до призыва среднее профессиональное образование и поступающие на военную службу по контракту, а также мужчины, не пребывающие в запасе и получившие среднее профессиональное образование.

Помимо этого россияне, проходившие военную службу по контракту и достигшие предельного возраста, однако являющиеся высококвалифицированными специалистами, смогут заключать новый контракт в Службе внешней разведки (СВР) и органах ФСБ.

К органам ФСБ относятся федеральный орган, территориальные управления, органы безопасности в войсках, пограничные, авиационные и другие подразделения.

Указ вступает в силу со дня опубликования — с 4 октября 2022 года.

В конце мая Путин отменил верхний возрастной предел для желающих заключить первый контракт на прохождение военной службы. Если ранее контракт могли заключать российские граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет, то теперь это ограничение снято.

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Сегодня заключить контракт с российской армией можно до окончания трудоспособного возраста — 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. В Минобороны уточнили, что на практике на службу будут брать контрактников до 50 лет.

Бывший замминистра обороны, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов отмечали, что для применения высокоточного оружия, вооружения и военной техники нужны высокопрофессиональные специалисты, которые становятся таковыми «к 40–45 годам».