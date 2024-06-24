Меликов приехал в атакованные боевиками церковь и синагогу в Дербенте
Глава Дагестана Сергей Меликов приехал в Дербент, чтобы осмотреть церковь и синагогу, на которые накануне напали вооруженные люди, сообщается в телеграм-канале администрации главы республики.
Пресс-служба опубликовала видео, где Меликов обходит территорию и здание православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы. В этом храме были убиты протоиерей Николай Котельников, который служил более 40 лет, и охранник.
Национальный антитеррористический комитет сообщал, что в Дербенте и Махачкале нападению подверглись два православных храма, синагога и пост ДПС. В то же время Российский еврейский конгресс говорил, что атакованы две синагоги. В Дербенте нападавшие подожгли здание с помощью бутылок с зажигательной смесью, это произошло за 40 минут до начала вечерней молитвы.
По последним данным Следственного комитета, погибли 15 полицейских и четверо гражданских. Уголовные дела заведены по статьям о теракте (ч. 3 ст. 205 УК), незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия (ч. 4 ст. 222 УК) и хищении оружия (ч. 4 ст. 226 УК).
Меликов говорил, что в ходе контртеррористической операции ликвидированы шесть боевиков. В СК уточнили, что убиты пятеро нападавших, их личности установлены. В атаке участвовали сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова и его племянник. Чиновника задержали и допросили в ФСБ. Кроме того, сообщили источники РБК, следствие проверяет связи других боевиков.
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