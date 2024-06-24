В теракте в Дагестане погибли 19 человек

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Террористы напали на два православных храма и две синагоги, в Дербенте религиозные здания после обстрела сгорели

Video

В теракте в Дагестане 23 июня погибли 19 человек: 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских, сообщил СК.

Следователи установили личности всех напавших, по данным ведомства, их было пятеро, они ликвидированы.

Среди гражданских погиб протоиерей, настоятель православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте отец Николай Котельников. Террористы перерезали ему горло, мужчине было 66 лет. В церкви в Махачкале боевики убили охранника.

По версии следователей, организованная группа совершила вооруженные нападения на религиозные здания в Махачкале и Дербенте. Террористы обстреляли сотрудников правоохранительных органов.

После начала атаки Национальный антитеррористический комитет объявил о проведении контртеррористической операции. Ее завершили «в связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан» в 8:15 мск 24 июня.

Террористы напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. В Дербенте, по данным местного УМВД, неизвестные обстреляли церковь и синагогу, в итоге оба здания сгорели. Источник в правоохранительных органах Дагестана рассказал РБК о том, что, по одной из версий, нападавшие могут иметь отношение к международным террористическим организациям.

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что несколько нападавших числились в базах данных МВД как имеющие связи в ваххабитских кругах. Все они — жители республики, добавил собеседник.

Следственные действия, в частности, идут в Сергокалинском районе Дагестана, где после начала атаки задержали его главу Магомеда Омарова. Два его сына участвовали в террористической атаке и были убиты в перестрелке с силовиками, рассказали собеседники РБК. Среди нападавших были также два племянника жены чиновника, остались ли они живы или погибли, источник не сообщает.

В Дагестане объявили трехдневный траур — 24, 25 и 26 июня.