В теракте в Дагестане погибли 19 человек
В теракте в Дагестане 23 июня погибли 19 человек: 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских, сообщил СК.
Следователи установили личности всех напавших, по данным ведомства, их было пятеро, они ликвидированы.
Среди гражданских погиб протоиерей, настоятель православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте отец Николай Котельников. Террористы перерезали ему горло, мужчине было 66 лет. В церкви в Махачкале боевики убили охранника.
По версии следователей, организованная группа совершила вооруженные нападения на религиозные здания в Махачкале и Дербенте. Террористы обстреляли сотрудников правоохранительных органов.
После начала атаки Национальный антитеррористический комитет объявил о проведении контртеррористической операции. Ее завершили «в связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан» в 8:15 мск 24 июня.
Террористы напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. В Дербенте, по данным местного УМВД, неизвестные обстреляли церковь и синагогу, в итоге оба здания сгорели. Источник в правоохранительных органах Дагестана рассказал РБК о том, что, по одной из версий, нападавшие могут иметь отношение к международным террористическим организациям.
Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что несколько нападавших числились в базах данных МВД как имеющие связи в ваххабитских кругах. Все они — жители республики, добавил собеседник.
Следственные действия, в частности, идут в Сергокалинском районе Дагестана, где после начала атаки задержали его главу Магомеда Омарова. Два его сына участвовали в террористической атаке и были убиты в перестрелке с силовиками, рассказали собеседники РБК. Среди нападавших были также два племянника жены чиновника, остались ли они живы или погибли, источник не сообщает.
В Дагестане объявили трехдневный траур — 24, 25 и 26 июня.
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