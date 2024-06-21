Эксперты оценили, чем грозит запрет на перевалку российского СПГ в ЕС

Послы стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России 20 июня. Документ еще не опубликован. По данным Le Soir, в него войдут ограничения на перевалку СПГ. Эксперты не исключили, что санкции приведут снижению доходов России

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Согласованный странами ЕС 14-й пакет антироссийских санкций, в рамках которого будут расширены ограничения на поставки российского СПГ, вероятно, затронет исключительно реекспорт топлива, поскольку это нанесет меньший ущерб европейским газовым рынкам, рассказал РБК старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит.

«Европа может даже рассматривать это, как способ обеспечить себе льготный доступ к российскому СПГ (и, следовательно, снизить цены), усложнив его доставку в Азию», — пояснил эксперт.

С ним согласен директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев, который также отметил, что в 14-й пакет, по всей видимости, будут включены санкции лишь против перевалки в портах ЕС российского СПГ, предназначенного для поставки в другие регионы.

«Есть разные оценки величины этой перевалки, но если сопоставлять объемы СПГ, перевозимые в европейские порты, и те, что, по разным источникам, остаются внутри ЕС (т.е. являются реальным импортом), то в 2023 году разница составляла не так много — около 1,7 млн т/год или 11% от всех отгрузок в ЕС. И почти весь этот объем приходится всего на один порт — бельгийский Зебрюгге», — указал Белогорьев.

Основное направление перевалки российского СПГ в Европе — КНР, в значительно меньшей степени — Индия и другие азиатские страны, добавил эксперт. По его мнению, российские компании попытаются перенаправить часть СПГ напрямую в Восточную и Южную Азию, но возможности для этого ограничены — флота может не хватить.

«Что-то, возможно, перевалят в Мурманской области. Но наиболее вероятный сценарий, что при невозможности перевалки, основную часть этого СПГ постараются продать на споте в самой северо-западной Европе, что не сильно, но все же увеличит общее предложение СПГ в ЕС. Учитывая, что на рынке сейчас ощущается его легкий дефицит, это вполне рациональная мера, направленная на сдерживание роста спотовых цен», — отметил директор по исследованиям ИЭФ.

Вместе с тем он полагает, что поставки СПГ в КНР и Индию — одни из самых конкурентных сегментов международной торговли этим видом топлива, поэтому потеря части объемов из России, переваливаемых в Европе, вряд ли заметно повлияет на физическую доступность СПГ и динамику цен на него в Азии.

Управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев в разговоре с РБК также отметил, что ограничения на реекспорт российского СПС приведет к снижению доходов России, так как порты ЕС не смогут перепродавать российский СПГ, что уменьшит рынки сбыта и может сократить общую прибыль.

«Россия может быть вынуждена переориентировать свой экспорт в Азию, что повлияет на цены и логистику. Для ЕС это означает балансировку между давлением на Россию и поддержанием энергетической безопасности, что может привести к повышению цен на СПГ из-за сокращения предложения. ЕС может также искать альтернативные источники СПГ, например, в США или Катаре, что потенциально увеличит зависимость. Влияние на Азию может быть положительным, так как увеличение доступности российского СПГ может снизить цены для покупателей в Азии и предложить больше вариантов поставок, потенциально снижая зависимость от текущих поставщиков», — полагает эксперт.

Послы стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против России 20 июня. Официально документ еще не опубликован, однако, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, меры призваны лишить Россию доступа к ключевым технологиям и дальнейших доходов от энергетики. Санкции направлены против «теневого флота [президента России Владимира] Путина и теневой банковской сети за рубежом», заявила она.

О том, что новый пакет санкций включает запрет на перевалку российского СПГ в ЕС, писала Le Soir. Меры направлены на затруднение экспорта российского газа из Арктики, для доставки которого в зимние месяцы необходимо использование танкеров-ледоколов, поясняла газета. По данным EUObserver, новые ограничения также затронут экспорт гелия, нефтяные танкеры и торговлю произведениями искусства.

Санкционные ограничения против России, которые вошли в 14-й пакет, окончательно утвердят на заседании Совета стран ЕС по иностранным делам 24 июня. В тот же день пакет будет опубликован в официальном журнале ЕС и вступит в силу.

Россия критикует западные санкции и называет их незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы ЕС, называл их очередными попытками «выдавливания России с энергетических рынков». По его словам, это выгодно прежде всего США. «Для конечных потребителей, прежде всего промышленных секторов Европы, это будет означать более дорогой газ», — отмечал он.