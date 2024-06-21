EUobserver узнал о запрете частных перелетов россиян в новых санкциях ЕС

Запрет подразумевает, что россияне не смогут совершать перелеты на отдых частными рейсами, а компании — направлять сотрудников на деловые встречи

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ЕС в новом, 14-м по счету пакете санкций введет запрет на частные авиаперелеты российских физлиц, компаний и ведомств, пишет EUobserver со ссылкой на документ, согласованный 19 июня.

В качестве примеров были приведены рейсы «для выполнения запроса российских физических лиц о перевозке в определенные места отдыха» или «для перевозки их сотрудников на деловые встречи в Союзе».

В 2022-м ЕС закрыл для самолетов российских авиакомпаний свое воздушное пространство, Россия ввела аналогичные ответные меры.

В документе также содержится список из 27 судов, которые Запад считает входящими в состав «теневого флота» России, используемого ею для перевозки углеводородов в обход санкций. Речь идет об 11 российских судах, пяти — под флагом Габона, четырех — Островов Кука, по двум — Сингапура и Панамы, по одному — Гвинеи-Биссау, Камеруна, Коморских островов. Этим кораблям запретят входить в европейские порты, их лишат доступа к услугам, связанным с морскими перевозками.

Помимо этого, будущие санкции запретят поставки российского сжиженного газа (СПГ) через порты ЕС и ограничат экспорт российского гелия, также последуют ограничения в банковской сфере. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что это будут меры против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка (аналог международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT).

Также ЕС собирается внести в санкционные списки 69 физических и 47 юридических лиц из России, а также 61 зарубежную компанию (из Китая, Гонконга, Индии, Турции и других стран). Среди граждан под санкции, как предполагается, попадут певица Полина Гагарина, основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин, назначенный в июле прошлого года президентом пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев и др.

Еще один новый запрет коснется сферы искусства: нельзя будет экспортировать «украинские культурные ценности и другие товары, имеющие археологическое, историческое, культурное, редкое научное или религиозное значение», если есть «разумные основания подозревать, что товары были незаконно вывезены из Украины».

Россия считает санкции незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в экономике России из-за ограничений возникают проблемы, но происходит адаптация к ним. Кроме того, они наносят вред и европейской стороне, отмечал Песков.