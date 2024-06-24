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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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В Дагестане завершили контртеррористическую операцию

НАК: в Махачкале и Дербенте отменен режим КТО
Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС
Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Контртеррористическая операция в Дагестане завершена «в связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан», сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Правовой режим КТО отменен в Махачкале и Дербенте с 8:15. Он действовал с 20:20 23 июня.

Накануне вечером неизвестные напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Одну из церквей боевики подожгли. После этого региональное МВД объявило план «Перехват». СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).

Нападение террористов в Дагестане. Главное
Политика
Фото:Низами Гаджибалаев / ТАСС

Боевики вступали в боестолкновения с силовиками. В результате погибли более 15 полицейских и несколько мирных жителей. Шестеро боевиков ликвидировали.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Дагестан Махачкала Дербент режим КТО НАК
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